Решение суда планируется опубликовать в ближайшие дни

Бывший президент США Дональд Трамп, который продолжает поддерживать кремлевского диктатора Путина и пугать сограждан "ядерным ударом рф", похоже, перешел определенные пределы в своих высказываниях, и до того надоел своим поведением согражданам, что Великое жюри присяжных в суде Нью-Йорк решило признать его виновным по делу о его причастности к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Агентство отмечает, что это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

Сообщается, что в ближайшие дни должно быть официально обнародовано обвинительное заключение. Предполагается, что в то время прокуроры попросят Трампа предстать перед судом. Сам Дональд Трамп пока никак не комментировал ситуацию.

По версии следствия, Сторми Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" по поводу ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена подозревает, что выплаты были произведены из средств на избирательную президентскую кампанию 2016 года.

Кроме того, Трампа обвиняют еще и в том, что он не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и глав государств. В частности, речь идет о сумме около 291 тыс. долларов.

В то же время сам "друг владимира путина" ранее называл возможное решение суда присяжных политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории США. По словам Трампа, раньше демократы вроде бы врали в своей одержимости попытками схватить его, но теперь они сделали немыслимое — "обвинили абсолютно невинного человека" и "совершили акт вопиющего вмешательства в выборы".

Напомним, что в США уже разгорается гонка к предстоящим президентским выборам в 2024 году, в связи с чем в нашу страну планирует приехать один из потенциальных кандидатов – бывший госсекретарь США в администрации президента Дональда Трампа Майк Помпео.