Головна претензія до Трампа — кошти витрачені не за призначенням, а документи оформлені не так

У США — переломний момент перед президентськими виборами. Один із фаворитів Республіканської партії на прийдешніх перегонах, Дональд Трамп, прибув до суду в Нью-Йорку.

Він став першим американським президентом, якому висунули кримінальні звинувачення. Та і справа пікантна — фальсифікація ділової документації при виплаті грошей з виборчого фонду порнозірці Стормі Деніелс та колишній моделі Playboy Карен МакДугал.

"Телеграф" розповідає, що буде далі та що відомо про справу:

Президент і порнозірка

Колишня порнозірка Стормі Деніелс стверджує, що за місяць до виборів 2016 року отримала 130 тис. доларів в обмін на мовчання. Тоді у пресі почали з’являтися чутки про походеньки Трампа і його штаб намагався врятувати імідж.

Порнозірка Стормі Деніелс

Порнозірка отримала ці кошти від адвоката Трампа Майкла Коена, а взамін мала приховувати свій роман з Дональдом Трампом, який на момент зради ще й був одруженим, а його дружина щойно народила дитину.

Деніелс познайомилася з Трампом на турнірі з гольфу у 2006 році. Пара займалася сексом в його готельному номері на озері Тахо.

З 2006-го Деніелс намагалася поділитися цією інформацією з таблоїдами, але їй стали погрожувати, як вона сказала, юридично та фізично. Інтерв’ю журналу In Touch про секс з Трампом, записане у 2011 році було опубліковано аж у 2018-му, а порнозірці загрожував штраф за порушення договору про нерозголошення.

Суть обвинувачення

Неприємності почалися, бо кошти були оформлені неправильно. У США можна виплачувати компенсацію в обмін на договір про нерозголошення (NDA). Але незаконно підробляти ділову документацію, а також виплачувати гроші з виборчого фонду не за призначенням.

Майкл Коен заплатив порноакторці через підставну компанію, яку він створив, а потім отримав відшкодування від Трампа, чия компанія зареєструвала відшкодування як "судові витрати", пояснює AP.

До того ж у 2016 році Коен також організував виплату 150 тис. доларів колишній моделі Playboy Карен МакДугал. Йдеться про виплати двом жінкам.

Зараз всі чекають офіційного оприлюднення звинувачення, там буде більше деталей. Прокурори повинні довести наявність "наміру вчинити шахрайство".

Трамп вже заявив, що є невинним і не збирається визнавати провину у залі суду. Також він може стверджувати, що термін позовної давності минув. У Нью-Йорку це 5 років.

Що відбувається зараз

Трамп прилетів до Нью-Йорка і, як очікується, прийде прямо до кримінального суду Мангеттену, його не супроводжуватиме поліція, передає AP.

Судові офіцери запишуть повне ім'я Трампа, вік, дату народження, зріст і вагу. У нього візьмуть відбитки пальців за допомогою комп’ютера. Вони можуть зробити його фотографію. У Нью-Йорку цей процес зазвичай займає близько двох годин, але може тривати до чотирьох.

Потім він повинен зустрітися з суддею для його звинувачення. Винесення обвинувачення — це слухання, під час якого обвинувальний акт буде офіційно зачитано вголос.

Його запитають, як він визнає звинувачення, і він відповість "винним" або "невинним". Адвокати Джо Такопіна, Сьюзан Нечелес і Тодд Бланш працюватимуть із суддею та офісом окружного прокурора, щоб призначити дату наступного засідання.

Технічно він вважатиметься заарештованим. Але його не заковуватимуть у наручники, і він не сидітиме у камері, бо Трамп є експрезидентом, який охороняється Секретною службою.

Очікувані звинувачення проти нього не вимагають застави, тому він спокійно покине суд та увечері поїде на свою віллу в Мар-а-Лаго.

Мітинги

На момент виходу статті у Нью-Йорку — сьома ранку, у місті вживають суворих заходів безпеки, поліція у стані посиленої готовності через небезпеку сутичок прихильників Трампа. На вихідних поліція звела барикади біля вежі Трампа та Мангеттенського кримінального суду, в обох місцях очікуються демонстрації.

На вечір вівторка у Мар-а-Лаго планується, що Трамп проведе мітинг, де виступить з промовою.

Вплив на вибори наступного року

Засудження не завадить Трампу балотуватися або виграти перегони у 2024 році.

Але ця справа вплине на рішення республіканців щодо свого кандидата. Саме це може мати наслідки для США, пояснює Reuters. Провідні кандидати, включаючи Десантіса та Майка Пенса, публічно згуртувалися навколо Трампа в останні дні.

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп продовжує підтримувати кремлівського диктатора путіна і лякати співгромадян "ядерним ударом рф".