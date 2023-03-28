Трамп закликав американців молитися через дії росії

Трамп лякає своїх громадян ядерною війною

Колишній президент США Дональд Трамп продовжує підігравати своїми словами кремлю. У можливому розміщенні ядерної зброї росії в Білорусі він звинуватив раптово уряд США, а простих громадян закликав тепер "молитися".

Про це пишуть американські ЗМІ, посилаючись на заяву Трампа.

Так, Трамп закликав американців "молитися" після оголошення Москви про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

"Ось так!!! Як я і передбачав, тепер ми граємо з "ВЕЛИКИМ МАТЕРІАЛОМ". СЛОВО на букву "N" (ймовірно, Nuke — ядерна бомба - Ред.) тепер використовується спереду і в центрі", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Також він додав, що "ця ситуація була викликана нами — це те, що відбувається, коли вашим урядом управляють некомпетентні люди. Все, що я можу сказати вам прямо зараз, — МОЛІТЬСЯ!", — Написав Трамп.

Нагадаємо, що 25 березня російський диктатор володимир путін заявив, що росія розмістить свою тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Приводом для цього нібито стала заява Великобританії про передачу Україні снарядів із збідненого урану. При цьому глава кремля додав, що росія допомагає Білорусі переобладнати літаки для застосування цього озброєння, а також передала установки "Іскандер". В Україні зазначили, що таким чином,рф порушить Договір про нерозповсюдження ядерної зброї і закликали скликати засідання Ради безпеки ООН. Сама Білорусь це заперечує, адже стверджує, що москва не передасть їй контроль над своєю ядерною зброєю і тому "це не порушить ДНЯЗ".

Варто зазначити, що Дональд Трамп і навіть його син постійно відрізняються різкими заявами на адресу уряду США та допомоги Україні.