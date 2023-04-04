Трампу предъявили обвинения по десяткам пунктов: о чем речь

Политик свою вину отрицает

Экс-президент США Дональд Трамп в суде заявил, что не виновен в инкриминируемых ему обвинениях по 34 пунктам. Речь об обвинениях в фальсификации деловой документации первой степени.

Как отмечает CBS, Трамп прибыл в здание суда "с мрачным лицом" и отказался отвечать на вопросы журналистов.

Стоит отметить, что председательствует обвинением судья Хуан Мерчан, который ранее курировал дела по налоговым махинациям семейного бизнеса экс-президента.

Сам Трамп заявлял о предвзятости, а также говорил, что этот судья его "ненавидит".

В суд политика доставили без наручников, однако взяли у него отпечатки пальцев.

После заседания суда, формальный арест с Трампа был снят и он отправился обратно в свою резиденцию.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в СМИ попала информация, что Дональд Трамп имел сексуальный контакт со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс в 2006 году, а в 2016 году, перед президентскими выборами, заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. При этом следователей заинтересовала не сама связь с экс-президента США с актрисой, а откуда у Трампа взялись эти 130 тысяч.

Как оказалось, деньги были взяты из избирательного фонда, а деловую документацию подделали, чтобы скрыть нецелевые расходы. Хоть в США разрешено платить за молчание, однако подделка документов и трата денег из избирательного фонда не по назначению является уголовно наказуемыми поступками.