Трампу предъявили обвинения по десяткам пунктов: о чем речь
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Политик свою вину отрицает
Экс-президент США Дональд Трамп в суде заявил, что не виновен в инкриминируемых ему обвинениях по 34 пунктам. Речь об обвинениях в фальсификации деловой документации первой степени.
Как отмечает CBS, Трамп прибыл в здание суда "с мрачным лицом" и отказался отвечать на вопросы журналистов.
Стоит отметить, что председательствует обвинением судья Хуан Мерчан, который ранее курировал дела по налоговым махинациям семейного бизнеса экс-президента.
Сам Трамп заявлял о предвзятости, а также говорил, что этот судья его "ненавидит".
В суд политика доставили без наручников, однако взяли у него отпечатки пальцев.
После заседания суда, формальный арест с Трампа был снят и он отправился обратно в свою резиденцию.
Как сообщалось ранее, в 2018 году в СМИ попала информация, что Дональд Трамп имел сексуальный контакт со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс в 2006 году, а в 2016 году, перед президентскими выборами, заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. При этом следователей заинтересовала не сама связь с экс-президента США с актрисой, а откуда у Трампа взялись эти 130 тысяч.
Как оказалось, деньги были взяты из избирательного фонда, а деловую документацию подделали, чтобы скрыть нецелевые расходы. Хоть в США разрешено платить за молчание, однако подделка документов и трата денег из избирательного фонда не по назначению является уголовно наказуемыми поступками.