Дональд Трамп арестован - СМИ

Экс-президента США взяли под арест

В США арестовали бывшего президента Дональда Трампа по делу о выплате денег американской звезде фильмов для взрослых Сторми Дениэлс.

Как информирует CNN, ожидается, что заседание суда будет быстрым и рутинным, однако это первый в истории США случай, когда уголовное обвинение предъявляют действующему или бывшему президенту.

В настоящее время он прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена.

Сам Трамп в своей социальной сети опубликовал сообщение, которым подтвердил свой арест.

"Это сюрреалистично, они собираются арестовать меня, невероятно, что это происходит в Америке", — написал он.

Как известно, причиной скандала звезда фильмов для взрослых Сторми Дениэлс, с которой Трамп якобы имел интимные связи. Однако, чтобы спасти свою репутацию, он в 2016 году заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание.

Хоть следователей не особо интересовали похождения политика, однако они обратили внимание на то, откуда взялись эти 130 тысяч. Как оказалось, деньги были взяты из избирательного фонда, а деловую документацию подделали, чтобы скрыть нецелевые расходы.

В США можно выплачивать компенсацию в обмен на договор о неразглашении (NDA). Но незаконно подделывать деловую документацию, а также выплачивать деньги из избирательного фонда не по назначению.