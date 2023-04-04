Дональда Трампа заарештовано — ЗМІ

Екс-президента США взяли під арешт

У США заарештували колишнього президента Дональда Трампа у справі про виплату грошей американській зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс.

Як повідомляє CNN, очікується, що засідання суду буде швидким і рутинним, проте це перший в історії США випадок, коли кримінальне звинувачення висувають чинному чи колишньому президенту.

Наразі він прибув до офісу окружного прокурора Манхеттену.

Сам Трамп у своїй соціальній мережі опублікував повідомлення, яким підтвердив арешт.

"Це сюрреалістично, вони збираються заарештувати мене, неймовірно, що це відбувається в Америці", — написав він.

Як відомо, причиною скандалу зірка фільмів для дорослих Стормі Деніелс, з якою Трамп нібито мав інтимні зв’язки. Однак, щоб урятувати свою репутацію, він у 2016 році заплатив їй 130 тисяч доларів за мовчання.

Хоча слідчих не особливо цікавили походеньки політика, проте вони звернули увагу на те, звідки взялися ці 130 тисяч. Як виявилося, гроші було взято з виборчого фонду, а ділову документацію підробили, щоб приховати нецільові витрати.

У США можна сплачувати компенсацію в обмін на договір про нерозголошення (NDA). Але незаконно підробляти ділову документацію, а також виплачувати гроші з виборчого фонду не за призначенням.