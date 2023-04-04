Трампа звинуватили за десятками пунктів: про що йдеться

Політик свою провину заперечує

Експрезидент США Дональд Трамп у суді заявив, що не винен в інкримінованих йому звинуваченнях за 34 пунктами. Мова про звинувачення у фальсифікації ділової документації першого ступеня.

Як зазначає CBS, Трамп прибув до будівлі суду "з похмурим обличчям" і відмовився відповідати на запитання журналістів.

Варто зазначити, що головує звинуваченням суддя Хуан Мерчан, який раніше займався справами щодо податкових махінацій сімейного бізнесу експрезидента.

Сам Трамп заявляв про упередженість, а також казав, що цей суддя його "ненавидить".

До суду політика доставили без наручників, проте взяли відбитки пальців.

Після засідання суду формальний арешт з Трампа було знято і він вирушив назад до своєї резиденції.

Як повідомлялося раніше, у 2018 році до ЗМІ потрапила інформація, що Дональд Трамп мав сексуальний контакт із зіркою фільмів для дорослих Стормі Деніелс у 2006 році, а у 2016 році, перед президентськими виборами, заплатив їй 130 тисяч доларів за мовчання. При цьому слідчих зацікавив не сам зв’язок з експрезидентом США з актрисою, а звідки у Трампа взялися ці 130 тисяч.

Як виявилося, гроші було взято з виборчого фонду, а ділову документацію підробили, щоб приховати нецільові витрати. Хоча в США дозволено платити за мовчання, проте підробка документів і витрачання грошей із виборчого фонду не за призначенням є кримінальними вчинками.