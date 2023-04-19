Київська Русь уже не "київська": у росії "стирають" Україну зі шкільних підручників (фото)

Через війну з Україною в росії переписують підручники

У росії продовжують переписувати історію у шкільних підручниках. Цього разу вони стерли з книг згадку про столицю Київської Русі — українське місто Київ.

На це звернуло увагу російське ЗМІ "Медіазона". Повідомляється, що історію переписано у підручниках "Навколишній світ" для учнів 4-х класівв ід видавництві "Просвіти".

Журналісти порівняли два підручники різних років випуску: 2023 та 2021. У підручнику 2021 року викладено всім звичні факти: князь Володимир хрестив народ у Києві у 988 році, після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор, і автором літопису "Повість минулих літ" був "чернець Києво-Печерського монастиря Нестор".

У новому ж підручнику стерті будь-які згадки про Україну та щось українське. Князь Володимир хрестив народ просто "у столиці", Ігор став правити Руссю без вказівки міста, а Нестор вказаний просто ченцем, без згадок Києво-Печерського монастиря та Києва загалом.

Крім того, у підручнику "Історії росії" для учнів 6-го класу змінилася дата заснування Київської Русі як держави. Якщо раніше, у підручниках від 2016 року, згадувався 882 рік, "коли Олег об’єднав Новгород і Київ", то зараз зазначено 862: "Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням у 862 році в Новгород пов’язують утворення держави Русь".

Поки що ці підручники ще не надійшли у продаж, а лише перебувають у пресі. Швидше за все, школярі зможуть ними скористатися вже наступного навчального року. Зміни у висвітленні історії обумовлені війною росії проти України, що підтвердили і в самій росії.

"У росії з’являться єдині підручники історії, написані з урахуванням історичних подій, що відбулися цього року. Це і початок "спеціальної військової операції", і входження до складу рф Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей, і безпрецедентний санкційний тиск. Ці факти, звичайно, знайдуть своє відображення у нових підручниках", — заявляв помічник президента та колишній міністр культури росії Володимир Мединський у 2022 році.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Угорщині школярів налаштовують проти України. У підручниках географія викладається з помилками, а окупація Криму називається "громадянською війною".