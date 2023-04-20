Угорщина "окупувала" Україну та інші країни: глава МЗС виступив на тлі дивної карти (фото)

Угорщина не вперше потрапляє у скандали щодо українських кордонів

Угорщина продовжує загострювати обстановку, використовуючи дивні карти з частинами українських територій. Так, глава МЗС країни Петер Сійярто виступив на тлі карти Угорщини у межах до Першої світової війни.

Про це у своєму Twitter розповів румунський євродепутат Влад Георге. Інцидент трапився на заході "Світ та безпека", який організувала правляча партія Угорщини "Фідес".

Для фону виступів було використано мапу так званої "Великої Угорщини", де показувалися кордони країни до Тріанонського мирного договору. На сьогоднішній день частина цих земель входить до складу Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

Румунський депутат негативно відреагував на цю карту та висловив своє невдоволення діями Будапешта.

"Угорщина – країна-член ЄС – підриває суверенітет Румунії, іншої країни-члена ЄС. На фото, що додається, ви можете побачити прапор Великої Угорщини, який включає регіон, що належить Румунії. Це огидно і обурливо", – заявив Влад Георге.

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