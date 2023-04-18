Новий скандал із кордонами: у Європі масово "крадуть" території України на мапах (фото)

Українець має намір судитися з іноземними виробниками

Не вперше виникає скандал навколо карт із зображенням України. Цього разу українець помітив у продажу за кордоном не один десяток політичних карток, на яких некоректно зображені кордони України.

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA, посилаючись на Миколу Голубей та його власне розслідування. Про свою неприємну знахідку він повідомив у листі до правозахисної Коаліції "Україна. П’ята ранку".

Відомо, що карти із неправильними кордонами України чоловік знаходив у магазинах Німеччини, Швейцарії, Австрії, Італії, Великобританії та США. Загалом він звинуватив 21 іноземну компанію у тому, що вони підтримують інформаційну війну росії проти України.

Згідно з власним розслідуванням українця, некоректні кордони нашої країни зображені, зокрема, у дорожніх атласах, на глобусах, картах, які призначені як для дорослих, так і для дітей. Але це суперечить офіційному зображенню кордонів України на ресурсах ООН та ЄС.

"Ці компанії розробляють, виробляють та поширюють друковану продукцію, в якій частково або повністю зображують Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області частиною рф. Ці компанії поширюють пропаганду рф в школах, університетах, організаціях та тисячах домогосподарств", — написав українець.

Цікаво, що карти з неправильними кордонами України продаються на відомих торгових майданчиках онлайн, а також у популярних європейських магазинах офлайн. Через це у продажу все важче знайти карту, з межами України від 1991 року. Наприклад, у дитячому атласі від National Geographic Крим зображено тим самим кольором, що й росія.

"Тобто Україна вже зображується агресором, який претендує на територію росії", — прокоментував Голубей.

Деякі видавництва зображують окуповані території кольором, що відноситься до "спірних територій". Як сказано у відповіді австрійського видавництва "Freytag-Berndt" LIGA.net, Крим зображений на їхніх картах саме таким, тому що організація прагне "створити максимально реалістичний образ світу". З початку повномасштабної війни в Україні "неможливо показати коректні лінії фронту", вважають у видавництві.

"Коли достатньо місця, ми додаємо напис "окупований росією" у тексті під Кримом. На ринку все ще можуть бути старіші карти зі "спірними територіями", але все нові карти показують українські кордони відповідно до міжнародного права", — сказано у відповіді ЗМІ Freytag-Berndt.

Але так звані "спірні території" є не лише в Україні, проте їх зображують на картах відповідно до міжнародно визнаних кордонів.

"Ні Західну Сахару в Північній Африці, ні Нагірний Карабах, за який воюють Вірменія та Азербайджан, ні Кашмір на півострові Індостан у більшості карт не називають "спірними територіями"", — прокоментував Микола Голубей.

Українець, який зараз проживає в Німеччині, має намір подати позов до суду на ті компанії, які випускають та продають карти з фактологічними помилками.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в школах США на глобусах Крим зображено частиною росії. Такі навчальні матеріали обурили українців, які вимагають привернути до цієї проблеми увагу МЗС України.