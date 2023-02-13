УАФ запідозрили у сепаратизмі: асоціація продавала календар без Закарпаття

Карта України виявилася без однієї області

Наш футбол загруз у скандалах. Наприкінці минулого року було проведено обшук у будинку Андрія Павелка – голови Української асоціації футболу (УАФ). А тепер асоціацію запідозрили у сепаратизмі, мовляв, вона не вважає Закарпаття Україною.

Виявляється, весь минулий рік УАФ продавала календар, випущений до 30-річчя організації, із зображенням карти України без Закарпатської області, пише КDK.

Нагадаємо, що у січні президент України Володимир Зеленський ввів санкції щодо 119 осіб, серед яких колишній капітан збірної України та зірка донецького "Шахтаря" Анатолій Тимощук. Знаменитий футболіст після початку повномасштабної війни продовжив працювати у пітерському "Зеніті" і не засудив дії росії.

Ми також повідомляли про грандіозний скандал у Федерації бодібілдингу України, яка оголосила про збір коштів для спортсмена В’ячеслава Макогона, у якого діагностували рак шлунка. Все б нічого, але 50-річний бодібілдер регулярно відвідував росію, а також їздив на турніри до бойовиків "ДНР" під час війни на Донбасі.