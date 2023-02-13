Карта Украины оказалась без одной области

Наш футбол погряз в скандалах. В конце прошлого года был проведен обыск в доме Андрея Павелко — главы Украинской ассоциации футбола (УАФ). А теперь ассоциацию заподозрили в сепаратизме, мол она не считает Закарпатье Украиной.

Оказывается, весь прошлый год УАФ продавала календарь, выпущенный к 30-летию организации, с изображением карты Украины без Закарпатской области, пишет КDK.

Напомним, что в январе президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 119 человек, среди которых бывший капитан сборной Украины и звезда донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук. Знаменитый футболист после начала полномасштабной войны продолжил работать в питерском "Зените" и не осудил россию за вторжение.

Мы также сообщали о грандиозном скандале в Федерации бодибилдинга Украины, которая объявила о сборе средств для спортсмена Вячеслава Макогона, у которого диагностировали рак желудка. Все бы ничего, но 50-летний бодибилдер регулярно посещал россию, а также ездил на турниры к боевикам "ДНР" во время войны на Донбассе.