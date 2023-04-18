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Новый скандал с границами: в Европе массово "воруют" территории Украины на картах (фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Границы Украины некорректно изображаются на иностранных картах Новость обновлена 18 апреля 2023, 18:14
Границы Украины некорректно изображаются на иностранных картах. Фото https://twitter.com/

Украинец намерен судиться с иностранными производителями

Не первый раз возникает скандал вокруг карт с изображением Украины. На этот раз украинец заметил в продаже за рубежом не один десяток политических карт, на которых некорректно изображены границы Украины.

Об этом сообщает Центр прав человека ZMINA, ссылаясь на Николая Голубей и его собственное расследование. О своей неприятной находке он уведомил в письме к правозащитной Коалиции "Украина. Пять утра".

Известно, что карты с неправильными границами Украины мужчина находил в магазинах Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Великобритании и США. Всего он обвинил 21 иностранную компанию в том, что они поддерживают информационную войну россии против Украины.

Согласно собственному расследованию украинца, некорректные границы нашей страны изображены, в частности, в дорожных атласах, на глобусах, картах, которые предназначены как для взрослых, так и для детей. Но это противоречит официальному изображению границ Украины на ресурсах ООН и ЕС.

"Эти компании разрабатывают, производят и распространяют печатную продукцию, в которой частично или полностью изображают Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области частью рф. Эти компании распространяют пропаганду рф в школах, университетах, организациях и тысячах домохозяйств", – написал украинец.

Примечательно, что карты с неправильными границами Украины продаются на известных торговых площадках онлайн, а также в популярных европейских магазинах офлайн. Из-за этого в продаже все труднее отыскать карту, с границами Украины от 1991 года. К примеру, в детском атласе от National Geographic Крым изображен тем же цветом, что и россия.

"То есть Украина уже изображается агрессором, претендующим на территорию россии", – прокомментировал Голубей.

Некоторые издательства изображают оккупированные территории цветом, который относится к "спорным территориям". Как сказано в ответе австрийского издательства "Freytag-Berndt" LIGA.net, Крым изображен на их картах именно таким по той причине, что организация стремится "создать максимально реалистичный образ мира". С начала полномасштабной войны в Украине "невозможно показать корректные линии фронта", считают в издательстве.

"Когда достаточно места, мы добавляем надпись "оккупированный россией" в тексте под Крымом. На рынке все еще могут быть более старые карты со "спорными территориями", но все новые карты показывают украинские границы в соответствии с международным правом", — сказано в ответе СМИ Freytag-Berndt.

Но так называемые "спорные территории" есть не только в Украине, однако их изображают на картах в соответствии с международно признанными границами.

"Ни Западную Сахару в Северной Африке, ни Нагорный Карабах, за который воюют Армения и Азербайджан, ни Кашмир на полуострове Индостан в большинстве карт не называют "спорными территориями", — прокомментировал Николай Голубей.

Украинец, который сейчас проживает в Германии, намерен подать иск в суд на те компании, которые выпускают и продают карты с фактологическими ошибками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в школах США на глобусах Крым изображен частью россии. Такие учебные материалы сильно возмутили украинцев, которые требуют привлечь к этой проблеме внимание МИД Украины.

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#Украина #Иностранцы #Карты #Границы