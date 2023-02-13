В США школьников обучают по глобусам с "российским" Крымом – известный писатель рассказал "Телеграфу" детали

Подобные учебные материалы возмутили украинцев

На крупнейшей в мире платформе электронной коммерции "Амазон" продаются глобусы, на которых украинский полуостров Крым по ошибке отнесен к границам россии. Фото такой учебной модели обнародовал известный украинский писатель Андрей Курков.

– В США и, пожалуй, по всему миру также продаются миллионы глобусов "made in China". Вот такие глобусы американцы покупают своим детям-школьникам. Донецк на этих глобусах украинский, а вот Крым российский. И что с этим делать? – задал риторический вопрос Андрей Курков, проиллюстрировав сообщение фотодоказательством.

Глобус с "российским" Крымом в США

Писатель уточнил, что этот глобус приобрела семья его американских знакомых для собственной дочери. Заказ был сделан на "Амазоне", а после получения посылки оказалось, что производители имеют ложное представление о принадлежности Крыма. Ведь полуостров был незаконно аннексирован россией в 2014 году.

- В следующий раз, когда буду в Сан-Франциско, проверю глобусы, которые продаются в книжном магазине, – добавил писатель.

В комментариях украинцы пишут, что тоже встречали факты, когда на географических картах или глобусах, приобретенных и в европейских странах, были неверно указаны границы Украины. Среди советов – обращение к менеджеру, к производителю, географическому обществу, а также привлечение внимания Министерства иностранных дел Украины.

У нас продавали карты такие. Мужчина "помог" магазину изъять их из продажи. Больше они с этим не шутят. Главное правильные аргументы: в то время, когда правительство США поддерживает Украину, ваш магазин поддерживает врага, против которого правительство США ввело немало санкций, — считает проживающая в Канаде Татьяна Немцова.

В Польше несколько лет назад после огласки такие глобусы изъяли из продажи. В Штатах, наверное, так же нужно поступать, — высказывает свое мнение Людмила Ямщикова.

В США такие глобусы легко возвращаются назад, где купили. На сайте магазина (сети) оставляете отзыв о товаре с подробным описанием, которое не устроило – все покупатели, как правило, всегда читают отзывы перед покупкой. Это работает, – приводит еще один способ Светлана Стоппе. – Вряд ли производитель начнет перерисовывать глобус на наш лад, потому что ему напишут покупатели. Я думаю, это специально заказанная партия, а не принципиальная позиция китайского производителя. На производителя должны оказывать влияние украинские госпредставители, в том числе украинские дипломаты в Китае, это их работа. Я искала ребенку глобус в прошлом году на "Амазоне", к счастью не видела ни одного, где бы Украина не была цельной. А вот с книжками/атласами ситуация действительно плохая.

Кстати, в военных американских кругах считают вполне вероятным вернуть Крым Украине де-факто уже в 2023 году. Но это произойдет при сохранении темпов и объемов поставок оружия украинской армии и пролонгации санкций в отношении россии. Такой вариант рассматривает экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Как сообщалось ранее, в россии выпустили партию настенных карт, на которых присвоили себе не только Крым, но и части четырех областей – Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской – захваченных в ходе боевых действий.