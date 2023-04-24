Угорщина оскандалилася новою заявою про Україну: в "Слузі народу" та в МЗС відповіли (оновлено)

В Угорщині вкотре продемонстрували ставлення до України

Угорщина не припиняє дивувати заявами та поведінкою політиків. Минулого тижня глава МЗС країни Петер Сійярто виступив на тлі карти Угорщини в межах часів до Першої світової війни, а зараз у скандал потрапила віце-спікер парламенту Угорщини Дора Дуро. Вона заявила, що Україна може вступити до НАТО лише з дозволу росії.

Таку заяву вона зробила в інтерв’ю російському виданню "Известия". За словами Дуро, схвалення росії потрібне для того, щоб уникнути великих ризиків для безпеки України.

Угорщина не бачить обставин, які б дозволили їй підтримати розширення НАТО, особливо за рахунок вступу до Альянсу України. Такий крок, на думку віце-спікера парламенту Угорщини, може спровокувати нову війну.

"Поки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу. Без ризику початку війни вступ України можливий лише у тому випадку, якщо росія схвалить це у вигляді певної угоди", — заявила Дора Дуро.

Нагадаємо, що минулого тижня після візиту глави НАТО в Україну прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оригінально відреагував на заяву Єнса Столтенберга про те, що майбутнє України в НАТО. Він опублікував новину у своїй соцмережі, підписавши її коротким питанням "Що!?"

Також традиційно представниця Угорщини розкритикувала Україну за нібито "утиски національних меншин". Вона заявила, що у нашій країні не гарантують права угорців, румунів та представників інших націй. Щоб це виправити, вона пропонує українській владі зробити "правильний крок" і надати Закарпаттю та декільком іншим регіонам територіальну автономію.

"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, росіянам та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їх існуючі права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс та гарантувати адекватні права корінному угорському населенню Закарпаття", – сказала вона.

На заяву колеги відреагував український народний депутат від "Слуги народу" та голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко. Він зазначив, що Україна готова надати Закарпаттю автономного статусу, але лише за умови зустрічних кроків від Угорщини. Наприклад, проведення референдуму щодо входження Закарпатської області до складу Угорщини.

"Моїй шановній угорській колезі — віце-спікерці парламенту Угорщини пані Дорі Дуро, яка рекомендує нам надати Закарпатській області статус територіальної автономії, хочеться відповісти, що такий крок парламенту України цілком можливий у відповідь на серйозні зустрічні кроки угорської сторони. Наприклад проведення в Угорщині референдуму про входження до складу Закарпатської області. В іншому випадку українські парламентарі можуть не усвідомити серйозність та актуальність "плану Дуро", — написав український нардеп.

У МЗС України також відреагували на скандальну заяву Дори Дуро. Спікер відомства Олег Ніколенко підкреслив, що наша країна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Вступ до Альянсу не вимагає схвалення росії та посилить не лише позиції НАТО, а й запобігатиме повторним нападам на Україну.

"Ми не потребуємо дозволу росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви. Немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО. Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому", — написав Олег Ніколенко у Фейбсук.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою країною" у фінансовому значенні. Політик також додав, що в момент, коли Сполучені Штати Америки та Європейський союз ухвалять рішення про зупинення фінансування України, "війна в ній буде одразу припинена".