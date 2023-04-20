Альтернатив немає: Зеленський зробив важливу заяву на зустрічі зі Столтенбергом

Відбувся перший візит генсека НАТО Єнса Столтенберга до України з початку повномасштабного вторгнення Росії

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві запевнив його, що Київ не розглядає альтернатив вступу до Альянсу.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", під час спільного брифінгу Зеленський заявив, що Україні важливо отримати гарантії вступу до лав НАТО.

"Ми дуже хотіли б зрозуміти, що Україна буде членом НАТО. Ми про це почали говорити з паном генеральним секретарем. Нам потрібно щось більше, ніж той формат наших відносин, у якому ми сьогодні знаходимося. Ми високо цінуємо, що країни НАТО підтримують нас зброєю, але ми хочемо розуміти, коли Україна буде у НАТО", – сказав він.

Український лідер зазначив, що отримав запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі. При цьому Зеленський наголосив, що "Україна має також отримати відповідне запрошення".

"Я не бачу жодного об’єктивного бар’єру, який би перешкоджав ухваленню політичних рішень про запрошення України до Альянсу. Саме зараз, коли більшість людей у країнах НАТО, а також більшість українців підтримують вступ нашої держави до Альянсу, час для відповідних рішень. Зараз неможливо уявити. безпека євроатлантичного простору без України", — додав він.

У відповідь Столтенберг відповів, що "майбутнє України в сім’ї НАТО".

Раніше "Телеграф" писав, що позаблоковість України обговорювалася під час переговорів із росією у Стамбулі у березні 2022 року.