"Як можна бути в НАТО і підігрувати росії?" Віцеспікерка Кондратюк у відповіла угорській колезі

У Раді відповіли на скандальну заяву віце-спікера парламенту Угорщини про Україну

Україна не потребує дозволу росії для вступу до НАТО, як його не потрібно Угорщині, коли та приєднувалася до Альянсу у 1999 році.

Про це написала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у своєму Facebook у відповідь на скандальну заяву її угорської колеги Дори Дуро.

Кондратюк нагадала, що Європа є місцем, де поважають суверенітет і кордони країн, а в ЄС одним із принципів є солідарність, яку Угорщина останнім часом дуже часто порушує.

"Все ще сподіваюся, що слова угорської віцеспікерки, що цитуються, — це спотворення. Або помилка, за яку вона вибачиться. Якщо ж ні — це ще один привід задуматися, на чиєму боці грає Угорщина", — написала вона.

Віцеспікерка Ради зауважила, що Будапешту не знадобилося дозволу від Москви у 1999 році, щоб вступити до НАТО, а також нагадала про події 1956 року, коли СРСР ввели війська для придушення Угорської революції.

"Невже історія нічому не вчить? Хіба можна бути під парасолею НАТО і в той же час намагатися підігрувати послідовникам срср — сьогоднішньому путінському режиму в терористичній країні — росії? Не зраджуйте пам‘яті свого народу, пані віцеспікерко!", — додала Кондратюк.

Як повідомлялося раніше, Дуро в інтерв’ю російським ЗМІ розповіла, що Україні знадобиться дозвіл росії, щоб вступити до НАТО. Крім того, вона заявила, що її країна не підтримуватиме вступ України до Альянсу.

Її слова вже викликали різку реакцію в МЗС та "Слузі народу".