"Как можно быть в НАТО и подыгрывать россии?" Вице-спикер Кондратюк ответила венгерскому коллеге

В Раде ответили на скандальное заявление вице-спикера парламента Венгрии об Украине

Украина не нуждается в разрешении россии для вступления в НАТО, как его не требовалось Венгрии, когда та присоединялась к Альянсу в 1999 году.

Об этом написала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в своем Facebook, в ответ на скандальное заявление ее венгерской коллеги Доры Дуро.

Кондратюк напомнила, что Европа является местом, где уважается суверенитет и границы стран, а в ЕС одним из принципов является солидарность, которую Венгрия в последнее время очень часто нарушает.

"Все еще надеюсь, что цитируемые слова венгерской вице-спикерки – это искажение. Или ошибка, за которую она извинится. Если же нет – это еще один повод задуматься, на чьей стороне играет Венгрия", — написала она.

Вице-спикер Рады отметила, что Будапешту не понадобилось разрешения от Москвы в 1999 году, чтобы вступить в НАТО, а также напомнила о событиях 1956 года, когда СССР ввели войска для подавления Венгерской революции.

"Неужели история ничему не учит? Разве можно быть под зонтиком НАТО и в то же время пытаться подыгрывать последователям СССР – сегодняшнему путинскому режиму в террористической стране – россии? Не изменяйте памяти своего народа, госпожа вице-спикер!", — добавила Кондратюк.

Как сообщалось ранее, Дуро в интервью российским СМИ рассказала, что Украине понадобится разрешение россии, чтобы вступить в НАТО. Кроме того, она заявила, что ее страна не станет поддерживать вступление Украины в Альянс.

Ее слова уже взвали резкую реакцию в МИД и "Слуге народа".