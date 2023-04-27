США жестко поставили Венгрию на место из-за заявлений об Украине

США напомнили Венгрии, что война идет в соседней стране

В США призвали Венгрию поддержать Украину, а не распространять "циничные" призывы к прекращению огня.

Об этом рассказал посол США в Будапеште Девид Прессман во время панельной дискуссии по венгерско-украинским отношениям.

"Это цинично призывать к прекращению огня, когда почти 20 процентов не вашей страны оккупирована армией иностранных захватчиков", — сказал он.

Посол также добавил, что предположения о том, что российский диктатор сядет за стол переговоров и согласится вывести войска, а не воспользуется передышкой для возобновления войны, не заслуживают доверия.

Он напомнил, что в соседней с Венгрией стране гибнут мирные люди, а украинцам в этих условиях приходится жить ежедневно.

По словам дипломата, политикам, которые используют слово "мир" в своих заявлениях должны уяснить, что война может закончиться в любой момент, если владимир путин выведет свои войска из Украины.

"Если путин перестанет воевать, война закончится. Если Украина перестанет воевать, Украине придет конец", — подчеркнул Прессман.

Посол подчеркнул, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что венгерские политики пытаются использовать НАТО для решения двусторонних проблем в отношениях с Украиной, а также добавил, что в условиях сухопутной войны в Европе консультации с Киевом необходимы для обеспечения безопасности всех членов Альянса.

"Политика Венгрии, которая заключается в том, чтобы оставаться в одиночестве в попытке заблокировать встречи высокого уровня Комиссии НАТО-Украина, несостоятельна, и, как было замечено, больше не будет приниматься", — добавил Прессман.

Как сообщалось ранее, вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что ее страна не станет поддерживать вступление Украины в НАТО, а также добавила, что для этого Киеву надо получить разрешение россии.