"Тихенько йде": з’явилася важлива заява про контрнаступ ЗСУ

Військові працюють над тим, щоб потужності та можливості противника були мінімізовані

Весняний контрнаступ Збройних сил України, що став однією з найбільш обговорюваних тем останнім часом і на який всі дуже чекають, уже йде невеликими, але впевненими кроками.

Про це в ефірі програми "Лінія фронту" на каналі "Ми-Україна" сказала речниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми не схильні недооцінювати ворога. Ми знаємо специфіку формування цього угруповання, розуміємо його потужності та потенціал. І працюємо методично над тим, щоб ці потужності й можливості були мінімізовані. Тобто, в цьому якраз і полягає той самий контрнаступ, який всі чекають-чекають, коли ж вже почнеться, коли ж все можна знімати, коли можна показувати й викладати. А він тихесенько іде, такими невеличкими кроками, але впевненими", — зазначила вона.

Так, за словами Гуменюк, наступ йде до того, що противник слабшає та втрачає велику кількість живої сили

"Потужності ворога знищуються, зникають склади з боєприпасами, вибухають пункти зосередження техніки, прилітає в місця скупчення особового складу. І ось це, навіть не дуже організоване угруповання, стає зовсім розрізненим", — підсумувала представник ОК "Південь".

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів "Телеграфу", яка зброя відіграє головну роль у контрнаступі ЗСУ.