"Тихенько йде": з’явилася важлива заява про контрнаступ ЗСУ
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Військові працюють над тим, щоб потужності та можливості противника були мінімізовані
Весняний контрнаступ Збройних сил України, що став однією з найбільш обговорюваних тем останнім часом і на який всі дуже чекають, уже йде невеликими, але впевненими кроками.
Про це в ефірі програми "Лінія фронту" на каналі "Ми-Україна" сказала речниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Ми не схильні недооцінювати ворога. Ми знаємо специфіку формування цього угруповання, розуміємо його потужності та потенціал. І працюємо методично над тим, щоб ці потужності й можливості були мінімізовані. Тобто, в цьому якраз і полягає той самий контрнаступ, який всі чекають-чекають, коли ж вже почнеться, коли ж все можна знімати, коли можна показувати й викладати. А він тихесенько іде, такими невеличкими кроками, але впевненими", — зазначила вона.
Так, за словами Гуменюк, наступ йде до того, що противник слабшає та втрачає велику кількість живої сили
"Потужності ворога знищуються, зникають склади з боєприпасами, вибухають пункти зосередження техніки, прилітає в місця скупчення особового складу. І ось це, навіть не дуже організоване угруповання, стає зовсім розрізненим", — підсумувала представник ОК "Південь".
Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів "Телеграфу", яка зброя відіграє головну роль у контрнаступі ЗСУ.