Це війна майбутнього. Генерал пояснив, яке озброєння відіграє головну роль у контрнаступі ЗСУ

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко оцінив потенціал використання БПЛА у сучасній війні

Україна завдала нового удару надводними дронами по базі російських кораблів в окупованому Севастополі. Битва дронів у російсько-українській війні вийшла на новий, раніше не бачений рівень. Про те, чому безпілотники посідають все більше місця у сучасній війні, "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

За словами генерала Романенка, з початком ХХІ століття набули розвитку, згодом дедалі масовішого, розробки безпілотних апаратів.

"Не тільки повітряних, – уточнює експерт. – Це може бути і на землі, і на воді, і під водою. Суть у тому, що пілота в них немає, все керується дистанційно. Цікаво, що надводні безпілотники вперше ефективно застосували в такій широкомасштабній війні саме Військово-морські сили ЗСУ. Це вже історично зафіксовано – у жовтні минулого року у Севастополі. Подібні атаки, як бачимо, тривають і зараз".

Те, що росія розповідає про нібито відбиття фактично всіх атак із використанням тих самих морських дронів – звичайна військова риторика, запевняє Ігор Романенко.

"Не секрет, що під час осінніх ударів були пошкоджені ворожі бойові кораблі, ціна яких незрівнянно вища за ціну безпілотників. Що ж до повідомлень у стилі "все спокійно", "втрат немає", необхідно розуміти, що інформаційна, гібридна війна – частина широкомасштабної війни. Тому подання тих чи інших новин, даних завжди традиційне: власні втрати приховуються або значно занижуються, тоді як втрати противника значно перебільшуються. Вкидаються надумані факти про свої переваги, переваги своїх озброєнь. Потрібен певний час, щоб реальні факти стали надбанням громадськості. Думаю, наші розвідоргани знають набагато більше про втрати ворога, зокрема під час атак морських дронів. Але поки що ця інформація – не для відкритого друку", – пояснює генерал.

Він наголошує, що дрони постійно вдосконалюються. А найбільший ефект дає поєднання як безпілотних апаратів, так і керованих засобів – у повітрі, на землі та у морі.

Приклад — задіяння безпілотних апаратів, а також зброї "берег-корабель" під час знищення у квітні минулого року крейсера "Москва" — флагмана Чорноморського флоту росії. Та операція, розповідає Ігор Романенко, розпочиналася з того, що діяли дрони, відволікаючи увагу противника. А в цей час було завдано ударів протикорабельними ракетами "Нептун".

"У військовій справі вага засобів, які застосуються, поступово зміщується у повітряний та космічний простір. Саме так можна найбільш ефективно задіяти сучасні види озброєння. Людські можливості обмежені. І за швидкістю, і за перевантаженнями. Відповідно, зростає роль саме безпілотних апаратів різних типів", – наголошує Ігор Романенко.

За його словами, ми маємо тут унікальний досвід. У якому намагаються взяти участь зарубіжні компанії наших союзників (ті ж турецькі "Байрактари"), а й, на жаль, наших ворогів. Так, російська сторона максимально використовує те, що робить сама. Але й підтягує іранські, північнокорейські технології. У прихованому вигляді, можливо, задіяний і Китай, не відкидає генерал.

"Ціна і можливості безпілотників — різні. Але у співвідношенні до високоточної зброї, наприклад, крилатих і балістичних ракет, середні дрони — незрівнянно дешевше. Якщо той же іранський Shahed 136 коштує близько 20-40 тисяч доларів, то сучасні високоточні ракети (Х- 555, Х-101, "Іскандер-М", "Калібри") коштують мільйони. І виробляти їх значно складніше", — зазначає Ігор Романенко.

Все це, резюмує він, спонукає до розвитку безпілотних засобів у військовій справі.

"Війни майбутнього відбуватимуться саме в такому вигляді, – вважає генерал. – І Україна на сьогодні посідає одне з провідних місць у світі з використання (у тому числі ефективного) безпілотників різних видів. Упевнений, вони відіграють значну роль у наших майбутніх контрнаступальних діях. Вже відіграли і грають — в оборонних. Артилерія без дронової розвідки не така ефективна. Не кажучи вже про те, що застосування безпілотників дозволяє зберегти безліч життів наших військових".