Это война будущего. Генерал объяснил, какое вооружение сыграет главную роль в контрнаступлении ВСУ

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил потенциал использования БПЛА в современной войне

Украина нанесла новый удар надводными дронами по базе российских кораблей в оккупированном Севастополе. Битва дронов в российско-украинской войне вышла на новый, ранее не виданный уровень. О том, почему беспилотники занимают всё больше места в современной войне, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

По словам генерала Романенко, с началом ХХІ века получили развитие, со временем всё более массовое, разработки беспилотных аппаратов.

"Не только воздушных, – уточняет эксперт. – Это может быть и на земле, и на воде, и под водой. Суть в том, что пилота в них нет, всё управляется дистанционно. Интересно, что надводные беспилотники впервые эффективно применили в столь широкомасштабной войне именно Военно-морские силы ВСУ. Это уже исторически зафиксировано – в октябре прошлого года в Севастополе. Подобные атаки, как видим, продолжаются и сейчас".

То, что россия рассказывает о якобы отбитии фактически всех атак с использованием тех же морских дронов – обычная военная риторика, уверяет Игорь Романенко.

"Не секрет, что во время осенних ударов были повреждены вражеские боевые корабли, цена которых несопоставимо выше цены беспилотников. Что же до сообщений в стиле "всё спокойно", "потерь нет", необходимо понимать, что информационная, гибридная война – часть широкомасштабной войны. Так что подача тех или иных новостей, данных всегда традиционна: собственные потери скрываются или значительно занижаются, тогда как потери противника значительно преувеличиваются. Вбрасываются надуманные факты о своих преимуществах, достоинствах своих вооружений. Необходимо определенное время, чтобы реальные факты стали достоянием общественности. Думаю, наши разведорганы знают куда больше о потерях врага, в том числе во время атак морских дронов. Но пока эта информация – не для открытой печати", – поясняет генерал.

Он акцентирует, что дроны постоянно совершенствуются. А наибольший эффект дает сочетание как беспилотных аппаратов, так и управляемых средств – в воздухе, на земле и в море.

Пример – задействование беспилотных аппаратов, а также оружия "берег-корабль" во время уничтожения в апреле прошлого года крейсера "Москва" – флагмана Черноморского флота рф. Та операция, рассказывает Игорь Романенко, начиналась с того, что действовали дроны, отвлекая внимание противника. А в это время были нанесены удары противокорабельными ракетами "Нептун".

"В военном деле вес применяемых средств постепенно смещается в воздушное и космическое пространство. Именно так можно наиболее эффективно задействовать современные виды вооружения. Человеческие возможности ограничены. И по скорости, и по перегрузкам. Соответственно, возрастает роль именно беспилотных аппаратов разных типов", – подчеркивает Игорь Романенко.

По его словам, мы имеем тут уникальный опыт. В котором пытаются принять участие зарубежные компании наших союзников (те же турецкие "Байрактары"), но и, к сожалению, наших врагов. Так, российская сторона максимально использует то, что производит сама. Но и подтягивает иранские, северокорейские технологии. В скрытом виде, возможно, задействован и Китай, не исключает генерал.

"Цена и возможности беспилотников – разные. Но в соотношении к высокоточному оружию, например, крылатым и баллистическим ракетам, средние дроны – несравнимо дешевле. Если тот же иранский Shahed 136 стоит в районе 20-40 тысяч долларов, то современные высокоточные ракеты (Х-555, Х-101, "Искандер-М", "Калибры") стоят миллионы. И производить их значительно сложнее", – отмечает Игорь Романенко.

Всё это, резюмирует он, подвигает к развитию беспилотных средств в военном деле.

"Войны будущего станут происходить именно в таком виде, – считает генерал. – И Украина на данный момент занимает одно из ведущих мест в мире по использованию (в том числе эффективному) беспилотников разных видов. Уверен, они сыграют значительную роль в наших грядущих контрнаступательных действиях. Уже сыграли и играют – в оборонительных. Артиллерия без дроновой разведки не так эффективна. Не говоря уж о том, что применение беспилотников позволяет сохранить множество жизней наших военных".