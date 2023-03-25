Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" объяснил, как дроны помогают украинской армии в борьбе с оккупантом

На уходящей неделе всё более активно проявляют себя дроны. Россияне запускают по Украине комплексно авиабомбы, ракеты и "Шахеды". Украина передает "приветы" Джанкою и Севастопольской бухте.

До широкомасштабного вторжения в Украину, в рф не очень внимательно относились к дронам как к средству разведки и высокоточного поражения. Когда началась "большая война", это проявилось в полной мере – как и наше преимущество в сфере использования различных дронов. Ну, а россия в этом отношении находится в роли догоняющего.

Сейчас получают все большее распространение так называемые FPV (First Person view) дроны – достаточно простые устройства, которые используются в роли дронов-камикадзе. Если мы уже широко используем такой вид беспилотников, то россияне только сейчас начинают понимать важность этой темы.

Беспилотниками мы пытаемся заместить и отсутствие дальнобойных ракетных средств поражения, которые использует противник, терроризируя наши города. Ранее заявлялось о создании ударного беспилотника с дальностью действия до 1000 км.

Но известны уже факты переделки в дрон-камикадзе старого советского реактивного БПЛА Ту-141 с дальностью действия до 1000 км.

Украина не признаёт свою причастность ко взрывам на стратегических аэродромах "Дягилево" и "Энгельс" в декабре 2022, но очевидно, что это тоже было сделано с помощью беспилотников дальнего действия. Такую же тактику пытаемся реализовать и на море, используя надводные безэкипажные катера. Эффект был виден 29 октября прошлого года во время атаки беспилотников в бухте оккупированного Севастополя.

Таким образом Украина уделяет большое внимание дронам пытаясь с их помощью ликвидировать отставание в некоторых видах вооружения, а ряде случаев и добиться качественного превосходства.