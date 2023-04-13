"Москва" пошла ко дну: год назад украинские военные затопили флагман Черноморского флота рф (фото, видео)

Флагман российского Черноморского флота был поражен вечером 13 апреля.

Год назад все внимание Украины было приковано к новостям на море — появилась информация о поражении гордости и флагмана Черноморского флота рф крейсера "Москва" украинскими ракетами. Горящий корабль, шедший "на Одессу" и его затопление вызвало большой восторг — этому посвящали картины, марки и песни.

"Телеграф" предлагает вспомнить эту славную страницу истории. Флагман ЧФ россии был мощным кораблем. Его построили в Николаеве. Вооружение – лучшее из всего флота на Черном море. Были у него и крылатые ракеты, и артиллерийская установка, и ЗРК, и торпеды, но это не спасло его от украинских ракет "Нептун".

В тот день погода способствовала украинскому желанию затопить корабль. Благодаря естественному явлению удалось разглядеть крейсер дальше, чем добивал радар. Около 16 часов 13 апреля 2022 года выпущенные две ракеты подбили "Москву", что в конце концов привело к затоплению корабля.

Тот самый выстрел из "Нептуна"

Корабль загорелся. Он затонул во время буксования в оккупированный Севастополь, а на море тем временем бушевал шторм. Точное место затопления удалось найти через спутник менее чем через две недели. Остатки "Москвы" прибивало к берегу несколько месяцев спустя.

"Москва" пылает

Фото горящей "Москвы" с другого ракурса

В россии заявляли, что на корабле просто произошел пожар и с экипажем все хорошо. Среди них были срочники, родителям которых заявили, что их сыновья — "пропали без вести", а корабль не участвовал в боевых действиях.

Крейсер участвовал в русско-грузинской войне, военных действиях рф в Сирии, а затем стал известен благодаря нападению на остров Змеиный. Именно этот корабль украинские военные сначала отправили словами по известному адресу, а затем подкрепили слова — делом. И словесное, и вооруженное действия вызвали немалый восторг в обществе. Марка об известной фразе разошлась тиражом более 700 тысяч, а марка "русский корабль..все" вызвала не меньший восторг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине хотят повторить успех с крейсером. Детали не разглашаются, однако сюрприз на море россиянам пообещали.