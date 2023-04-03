Россияне изменили тактику применения "Шахедов"

Система ПВО Украины показывает хорошие результаты, но оккупанты пытаются нащупать слабые места

Российские оккупанты изменили тактику запуска БПЛА по территории Украины. Враг не оставляет попыток вычислить слабые места в нашей системе ПВО, поэтому все чаще отправляет "Шахеды" с северного направления.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, враг пытается истощить украинскую ПВО.

Оккупанты чаще всего запускают иранские дроны-камикадзе "Шахед" по территории Украины из аэродрома Сеща в Брянской области россии. Выпускают они небольшие партии, чтобы прощупать слабые места системы ПВО Украины.

"Запускается небольшими партиями по 10–15 БПЛА этого типа. Так они обнаруживают слабые места нашей ПВО благодаря разным источникам и истощают нашу ПВО, потому что мы тратим на них зенитные ракеты", — рассказал Юрий Игнат.

По его словам, на сегодняшний день ПВО Украины показывает хорошие результаты. Сбитие до 90% воздушных целей уже отличный результат для старых зениток, которых на вооружении Воздушных сил больше, чем западного оружия.

"Такие результаты можно считать победоносным сбитием. Даже 30% воздушных целей, как говорят эксперты, это уже хороший результат. Потому что благодаря этому удается спасти некоторые объекты и человеческие жизни", — подытожил спикер Воздушных сил ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия уменьшила количество атак "Шахедами" в конце зимы. Вероятно, оккупанты испытывали дефицит иранских дронов.