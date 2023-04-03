Росіяни змінили тактику застосування "Шахедів"

Система ППО України показує добрі результати, але окупанти намагаються намацати слабкі місця

Російські окупанти змінили тактику запуску БПЛА територією України. Ворог не залишає спроб вирахувати слабкі місця у нашій системі ППО, тому все частіше відправляє "Шахеди" з північного напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, ворог намагається виснажити українську ППО.

Окупанти найчастіше запускають іранські дрони-камікадзе "Шахед" територією України з аеродрому Сіща у Брянській області росії. Випускають вони невеликі партії, щоби промацати слабкі місця системи ППО України.

"Запускається невеликими партіями по 10-15 БПЛА цього типу. Так вони виявляють слабкі місця нашої ППО завдяки різним джерелам і виснажують нашу ППО, тому що ми витрачаємо на них зенітні ракети", — розповів Юрій Ігнат.

За його словами, на сьогоднішній день ППО України показує добрі результати. Збиття до 90% повітряних цілей вже відмінний результат для старих зеніток, яких на озброєнні Повітряних сил більше, ніж західної зброї.

"Такі результати можна вважати переможним збиттям. Навіть 30% повітряних цілей, як кажуть експерти, це вже добрий результат. Тому що завдяки цьому вдається врятувати деякі об’єкти та людські життя", — підсумував речник Повітряних сил ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія зменшила кількість атак "Шахедами" наприкінці зими. Ймовірно, окупанти зазнавали дефіциту іранських дронів.