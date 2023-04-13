Годовщина уничтожения "москвы": появилось видео того самого пуска ракеты "Нептун"

"Москва" пала именно от этих ракет

В годовщину уничтожения российского крейсера "Москва" в сети впервые появились кадры того самого пуска крылатых ракет, которыми и смогли потопить флагман ЧФ рф.

Видео было опубликовано на странице бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Он утверждает, что публикует настоящие кадры тех самых двух пусков крылатых ракет из украинского комплекса "Нептун", которые 13 апреля 2022 года поразили крейсер "Москва".

"После того, как "москва" пошла ко дну, угроза высадки российского десанта на украинское побережье Черного моря была снята раз и навсегда", — отмечает он.

Турчинов убежден, что это первая, но не последняя москва, уничтоженная украинским оружием и непобедимой украинской армией.

Напомним, "Телеграф" специально к этой знаменательной дате, напомнил, как именно происходило уничтожение флагмана Черноморского флота россии. Крейсер участвовал в русско-грузинской войне, военных действиях рф в Сирии, а затем стал известен благодаря нападению на остров Змеиный.

Также мы сообщали о том, как выглядит и что может тот самый украинский "Нептун", который потопил "москву".