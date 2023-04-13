Ему удалось затопить "Москву": как выглядит и что может украинский "Нептун" (видео)

Взятие "Нептуна" на вооружение произошло несколько лет назад

Первая годовщина затопления крейсера "Москва" продолжается и следует упомянуть, благодаря которой оружию удалось это сделать. Ракеты были выпущены из противокорабельного комплекса наземного базирования Нептун.

Он может поражать не только крейсеры, но и эсминцы, фрегаты, корветы, десантные, танкодесантные корабли. Доступны ему и наземные цели. Это не просто пусковая установка, а целый комплекс, слаженная работа которого позволяет добиться цели.

Элементы комплекса "Нептун":

транспортно-заряжающая машина

пусковая установка

подвижной командный пункт дивизиона

транспортная машина.

Таких – по шесть единиц. На одну пусковую установку приходится четыре ракеты. Полный залп с ЖК-360МЦ "Нептун" это 24 ракеты, отдельно каждую из которых можно навести на свою цель.

К особенностям следует добавить, что ракеты могут подлетать к врагу низко над водой, чтобы остаться незамеченными. Комплекс на вооружение принят в 2020 году.

Характеристики РК-360МЦ "Нептун":

Дальность стрельбы – от 7 до 300 километров,

Время развертывания комплекса — до 15 минут,

Расстояние стартовой позиции от береговой полосы – не более 25 км.

На последних испытаниях перед постановкой на вооружение комплекс успешно поразил надводную цель при наличии реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением самолетов Су-27.

На изготовление одного комплекса "Нептун" уходит девять месяцев, где закупка, монтаж и испытания занимают равноценные сроки. "Мы можем поставлять серийный дивизионный комплект за 9, максимум 12 месяцев", — рассказывал гендиректор ГосККБ "Луч" Олег Коростелев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украине могут предоставить ракеты, которые достают в оккупированный Крым. Важным для контрнаступления остается и потенциал артиллерии. Хорошей возможностью для Украины было бы закупить более мощные, чем "Химарс", южнокорейские РСЗО, однако их высокая стоимость уменьшает такие шансы.