Устроят веселье в Крыму: Украине обещают передать дальнобойные ракеты - чем они интересны

Дальность полета ракеты — свыше 250 км

В последнее время тема освобождения Крыма все чаще обсуждается экспертами и в СМИ. Для деоккупации нашим военным, разумеется, потребуется соответствующее оружие. Как стало известно, союзники обещают Украине передать ракеты SCALP, которые проблем могут достать до полуострова.

Эти ракеты могут быть переданы вместо оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Нам обещают ракету Scalp дальностью 280 км, она без проблем дойдет до Крыма", — сказал он.

SCALP — это авиационная крылатая ракета производства фирмы MBDA, которая предназначена для нанесения ударов по важным стационарным целям и защищенным вражеским средствам ПВО. Ее можно использовать в любое время суток и при сложных метеоусловиях. Также ракета показывает эффективный результат даже при условии применения противником средств радиоэлектронного противодействия

Основные характеристики

Масса: 1300 кг;

Длина: 5,1 м;

Диаметр: 0,5 м;

Боевая часть: 450 кг, типа BROACH;

Дальность: свыше 250 км;

Высота полёта: 30-40 м;

Скорость: 0,8 М (около 1000 км/ч).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Польша предоставит новую военную помощь Украине. Среди вооружения будут также минометные комплексы САУ Rak. Это будет новейшей артсистемой из переданных соседней страной.