Бьют на 250 км: Украина может получить мощные ракеты от союзников

Storm Shadow может использоваться в любое время суток, а также сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия

В 2023 году Украина может получить от союзников новое вооружение, среди которого ракеты класса "земля-воздух" SCALP EG/Storm Shadow. Они предназначены для важных стационарных целей, защищенных средствами ПВО, на расстоянии более 250 км.

В декабре министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время интервью Times Radio заявил, что поставки Украину дальнобойного вооружения не исключается. В том числе речь шла и об авиационных крылатых ракетах Storm Shadow.

По его словам, более предметно Лондон будет обсуждать поставку ракет непосредственно с Киевом. Официальные лица не могут напрямую заявлять о планах поставок вооружения для ВСУ, поскольку данная информация может помочь рф.

Что известно о ракетах Storm Shadow

Storm Shadow / SCALP — это авиационная крылатая ракета производства фирмы MBDA. Совместная англо-французская разработка. Первые успешные стрельбы прошли в конце 2000 года во Франции.

Французские и британские варианты ракеты в целом идентичны, отличия состоят только в программном обеспечении и самолетах — носителях ракет. Французский вариант обозначается аббревиатурой SCALP EG (в расшифровке -"многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением").

Storm Shadow может использоваться в любое время суток, а также сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Впервые ракета Storm Shadow была использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.

Основные характеристики

Масса: 1300 кг;

Длина: 5,1 м;

Диаметр: 0,5 м;

Боевая часть: 450 кг, типа BROACH;

Дальность: свыше 250 км;

Высота полёта: 30-40 м;

Скорость: 0,8 М (около 1000 км/ч).

Напомним, ранее Украина получила более десятка немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. "Телеграф" рассказал об их особенностях и характеристиках.