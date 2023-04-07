В Словакии сделали тревожное заявление о переданных Украине МиГ-29: при чем здесь россияне

К некоторым деталям имели доступ только российские техники

Российские техники могли намерено повредить принадлежащие словацкой армии истребители МиГ-29 советского производства, которые страна передала Украине.

Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на слова министра обороны Словакии Ярослава Надя.

"Они могли летать, но это не значит, что они тоже были боеспособны. Украинцы приехали в Словакию за неделю до отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", – объяснил Надь.

По его словам, неисправности могли быть вызваны российскими техниками, которые находились до конца прошлого года на авиабазе "Слиач" в Словакии. Расследование по этому делу проводила также словацкая полиция.

"В двигателях самолетов были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а также детали, к которым имели доступ только российские техники. Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне", – сказал министр.

Также он добавил, что хотя в ходе расследования не было доказано причастие российских техников, но Министерство обороны Словакии потеряло доверие к ним, поскольку ошибки продолжали появляться там, куда только они могли добраться.

В то же время бывший пилот высшего ранга, генерал-лейтенант Любомир Свобода, также высказал свои подозрения относительно причастности российских техников к повреждениям.

"Мы взяли у них двигатель, который должен был работать 350 часов. И в итоге налетал всего 70 часов. Что мы можем сделать из этого? Может быть, там была некачественная работа, скажем так. Я не знаю", — сказал он.

Посольство россии в Словакии заявило, что поставки МиГ-29 Словакией в Украину привела к "непредсказуемой и опасной эскалации конфликта, ответственность за которую будут нести инициаторы принятых решений".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшее время Польша планирует передать Украине несколько единиц истребителей МиГ-29. Такое заявление президент страны Анджей Дуда сделал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве.