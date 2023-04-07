У Словаччині зробили тривожну заяву про передані Україні МіГ-29: до чого тут росіяни

До деяких деталей мали доступ лише російські техніки

Російські техніки могли навмисно пошкодити винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, що належать словацькій армії, які країна передала Україні.

Про це повідомляє видання Euractiv, посилаючись на слова міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.

"Вони могли літати, але це не означає, що вони теж були боєздатними. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки", — пояснив Надь.

За його словами, несправності могли бути спричинені російськими техніками, які перебували до кінця минулого року на авіабазі "Сліач" у Словаччині. Розслідування у цій справі проводила також словацька поліція.

"У двигунах літаків були деталі, до яких мали доступ словацькі техніки, а також деталі, до яких мали доступ лише російські техніки. Дефекти з’явилися лише у тих частинах, до яких мали доступ росіяни", — сказав міністр.

Також він додав, що хоча в ході розслідування не було доведено причетність російських техніків, але Міністерство оборони Словаччини втратило довіру до них, оскільки помилки продовжували з’являтися там, куди вони могли дістатися.

Водночас колишній пілот вищого рангу, генерал-лейтенант Любомир Свобода, також висловив свої підозри щодо причетності російських техніків до пошкоджень.

"Ми взяли у них двигун, який мав працювати 350 годин. І в результаті налітав лише 70 годин. Що ми можемо зробити з цього? Можливо, там була неякісна робота, скажімо так. Я не знаю", — сказав він.

Посольство росії у Словаччині заявило, що поставки МіГ-29 Словаччиною в Україну призвели до "непередбачуваної та небезпечної ескалації конфлікту, відповідальність за яку нестимуть ініціатори прийнятих рішень".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчим часом Польща планує передати Україні кілька одиниць винищувачів МІГ-29. Таку заяву президент країни Анджей Дуда зробив під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у Варшаві.