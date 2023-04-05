Вже дали і дамо ще: Дуда розповів, скільки винищувачів отримає Україна від Польщі

Керівництво Польщі планує найближчим часом передати Україні ще чотири винищувачі МіГ-29. На цьому постачання літаків не зупиниться — надалі Польща збирається відправити ще літаків.

Відповідну заяву зробив Польщі Анджей Дуда під час прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, повідомляє РБК.

"Чотири МіГ-29 з наших складів, які перебували ще в нас, були протягом останніх місяців передані в розпорядження ЗСУ. Чотири МіГи передаються додатково останнім часом, разом вісім", — заявив він.

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