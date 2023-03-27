Франція хоче дати Україні 40 сучасних винищувачів: де Париж хоче їх купити

Франція готова співпрацювати з трьома країнами, щоб викупити у них літаки для ЗСУ

Україна отримала винищувачі від Словаччини, а невдовзі може отримати від Франції 40 сучасних винищувачів Mirage 2000-9. Париж готовий купити літаки в ОАЕ та інших союзників.

Про це пише портал Intelligence Online. Зазначається, що переговори щодо купівлі винищувачів тривали кілька тижнів.

Окрім Арабських Еміратів, Франція планує купити Mirage в Індонезії та Греції. Саме ці країни мають надлишки авіації, які вони можуть погодитися продати.

"Після тривалого переговорного процесу, який кілька тижнів не давав спокою брокерам, Україна сподівається отримати близько 40 літаків Miragе. Intelligence Online досліджує походження цих літаків", — йдеться у матеріалі.

Раніше французьке видання Le Figaro писало, що українські пілоти, які зараз навчаються у Франції, зокрема тренуються керувати винищувачами Mirage. Однак невдовзі французька та українська сторони спростували цю інформацію, заявивши, що йдеться виключно про системи ППО та катапультування на захопленій противником місцевості.

Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач компанії "Dassault Aviation". Максимальна швидкість польоту 2340 км/год. Оснащений двома 30-мм гарматами DEFA 554, а також підвісним озброєнням: ракетами 2х Super Matra, 2х Magic, 3x AS-30 та 3х Exocet. Бойовий радіус винищувача 1480 км.

Mirage 2000 — 9

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що низка країн схвалила передачу Україні бойової авіації. Йдеться про Су-25 і гелікоптери Мі-24, а також іншу техніку.