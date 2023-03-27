Франция хочет дать Украине 40 современных истребителей: где Париж хочет их купить

Франция готова сотрудничать с тремя странами, чтобы выкупить у них самолеты для ВСУ

Украина получила истребители от Словакии, а в скором времени может получить от Франции 40 современных истребителей Mirage 2000-9. Париж готов купить самолеты у ОАЭ и других союзников.

Об этом пишет портал Intelligence Online. Отмечается, что переговоры о покупке истребителей длились несколько недель.

Кроме Арабских Эмиратов, Франция планирует закупить Mirage в Индонезии и Греции. Именно у этих стран есть излишки авиации, которые они могут согласиться продать.

"После долгого переговорного процесса, который несколько недель не давал покоя брокерам, Украина надеется получить около 40 самолетов Miragе. Intelligence Online исследует происхождение этих самолетов", — говорится в материале.

Ранее французское издание Le Figaro писало, что украинские пилоты, которые сейчас обучаются во Франции, в том числе тренируются управлять истребителями Mirage. Однако вскоре французская и украинская стороны опровергли эту информацию заявив, что речь идет исключительно о системах ПВО и катапультировании на захваченной противником местности.

Mirage 2000 — это французский многоцелевой истребитель компании "Dassault Aviation". Максимальная скорость полета 2340 км/час. Оснащен двумя 30-мм пушками DEFA 554, а также подвесным вооружением: ракетами 2х Super Matra, 2х Magic, 3x AS-30 и 3х Exocet. Боевой радиус истребителя1480 км.

Mirage 2000 - 9

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ряд стран одобрил передачу Украине боевой авиации. Речь идет о Су-25 и вертолетах Ми-24, а также другой технике.