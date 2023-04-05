Зеленський приїхав до Польщі з офіційним візитом

Польський президент за час після повномасштабного вторгення відвідував Україну

У середу, 5 квітня, вранці президентВолодимир Зеленський прибув до Польщі із візитом. Він має зустрітися з президентом Анджеєм Дудою у Варшаві.

Про це повідомляють польські ЗМІ. За даними Wprost, президент України вже перетнув кордон — опівдні у нього запланована зустріч із польським лідером. Голова офісу міжнародної політики Марчін Пшидач розповів, що переговори будуть стосуватися як відносин Польщі та України в сфері безпеки та економіки, так і історичних питань. Прессекретар Зеленського підтвердив візит, а також зазначив, що із лідером поїхала перша леді. Окрім президента Польщі, урядовців та представників бізнесу, він також зустрінеться із мерами прикордонних міст, рятувальниками, волонтерами.

Окрім переговорів між президентами, пройдуть розмови в делегаціях, а також відбудеться вечірній захід, куди запросили українців, які проживають у Польщі. Зеленський та Дуда виголосять промову у Королівському палаці.

Зазначимо, що у планах також переговори між урядами двох країн, із Зеленським мають прибути кілька міністрів. Завершенням візиту має стати підписання угоди про залучення польських підприємців до відбудови України. У країні-союзниці побоюються, що приїзд Зеленського викличе сплеск дезінформації з боку росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Польща не припиняє допомогу Україні — вже передано перші літаки МіГ-29. Також у польській Лодзі напередодні збиралися міністри "Бухарестської дев'ятки". Вони говорили про колективну безпеку та запевнили Україну у підтримці.