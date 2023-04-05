Зеленский приехал в Польшу с официальным визитом

Польский президент за время после начала полномасштабного вторжения посещал Украину

В среду, 5 апреля, утром президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу с визитом. Он должен встретиться с президентом Анджеем Дудой в Варшаве.

Об этом сообщают польские СМИ. По данным Wprost, президент Украины уже пересек границу — в полдень у него запланирована встреча с польским лидером. Глава офиса международной политики Марчин Пшидач рассказал, что переговоры будут касаться как отношений Польши и Украины в сфере безопасности и экономики, так и исторических вопросов. Пресссекретарь Зеленского подтвердил визит, а также отметил, что с лидером — первая леди. Кроме президента Польши, представителей бизнеса и правительства, он также встретится с мэрами пограничных городов, спасателями и волонтерами.

Кроме переговоров между президентами, пройдут беседы в делегациях, а также состоится вечернее мероприятие, куда пригласили проживающих в Польше украинцев. Зеленский и Дуда произнесут речь в Королевском дворце.

Отметим, что в планах также переговоры между правительствами двух стран, поэтому с Зеленским должны прибыть несколько министров. Завершением визита должно стать подписание соглашения о привлечении польских предпринимателей к восстановлению Украины. В стране-союзнице опасаются, что приезд Зеленского вызовет всплеск дезинформации со стороны россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Польша не прекращает помощь Украине — уже переданы первые самолеты МиГ-29. Также в польской Лодзи накануне собирались министры "Бухарестской девятки". Они говорили о коллективной безопасности и заверили Украину в поддержке.