Передана первая часть: Украина получила истребители еще от одной страны

Страна-союзница и дальше будет обсуждать поддержку Украину

Польша передала Украине первую партию своих истребителей МиГ-29. Однако точное количество боевых самолетов, которые теперь будут помогать нашим военным на фронте, остается неизвестным.

Об этом сообщил представитель польского президента Анджея Дуды Марчин Пшидач в эфире RMF FM.

"По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части. В Украину уже прибыло несколько польских единиц (МиГ-29 — Ред.)", — сказал Пшидач.

По его словам, в Польше будут продолжаться разговоры о возможной дальнейшей поддержке Украины. Пшидач считает, что нашей стране сейчас нужно больше западной военной техники, чтобы наши защитники могли дать отпор российским оккупантам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 марта Украина получила первые истребители МиГ-29 от Словакии, которая приняла решение поставлять их нашей стране вместе с Польшей. Оставшаяся часть авиации будет передана в ближайшее время.

Также мы писали о том, что Болгария готова оказать военную помощь Украине в виде огромного количества боеприпасов на общую сумму 175 млн евро. Речь идет о боеприпасах советского образца.