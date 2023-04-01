В Польше прошел саммит "Бухарестской девятки": приняли важное решение по Украине

Участники встречи заявили, что не хотят превращения своей территории во "вторую Бучу"

Наряду с визитом в Украину лидеров Хорватии, Словакии и Словении в польском городе Лодзь 30-31 марта состоялась встреча представителей дружественных нашей стране государств – саммит министров иностранных дел "группы B9".

В нем приняли участие главы внешнеполитических ведомств Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, в в ходе двухдневной встречи рассматривались три важных вопроса: ухудшение безопасности в Европе, подготовка группы B9 к июльской встрече в Вильнюсе и укрепление отношений между НАТО и Европейским союзом.

"Сегодня наши обсуждения сосредотачивались на трех вопросах: во-первых, ухудшение ситуации с безопасностью в Европе и связанные с этим наши усилия по укреплению восточного фланга НАТО, а также политическая и практическая поддержка Украины. Во-вторых, продолжающаяся адаптация НАТО к текущим и будущих вызовов в контексте подготовки к предстоящим встречам НАТО, то есть заседанию министров иностранных дел на следующей неделе и июльскому саммиту Альянса, который состоится в Вильнюсе", — заявил Рау.

По его словам, министры обсудили увеличение расходов на оборону стран B9 на уровне, что позволяет выполнять свои обязательства в сфере коллективной обороны.

Рау подчеркнул, что страны B9 будут продолжать поддержку Украины в невоенном и военном измерениях.

"Для Польши и многих других союзников особенно этот второй аспект имеет огромное значение. Страны B9 здесь являются лидерами, в том числе, по сплочению союзников к более решительным действиям, как это имело место с передачей самолетов МиГ-29 или танков", — констатировал глава польской дипломатии.

Вторым вопросом стала выработка общей позиции, которую страны B9 представят на предстоящем 11-12 июля Вильнюсском саммите. Кроме того, перспективы расширения сотрудничества между НАТО и ЕС были разработаны в соответствии с третьей совместной декларацией ЕС-НАТО, принятой 10 января 2023 года. Также было отмечено, что страны B9 будут работать над полной и своевременной реализацией всех решений, принятых на Мадридском саммите в прошлом году. Все эти предположения призваны политически и практически обеспечить безопасность восточного фланга НАТО и Украины.

Особо участники встречи подчеркнули, что помощь странам восточного фланга распространяется и на Украину, которая "борется за свою свободу и суверенитет, а также за свободу и суверенитет всех европейских стран".

Ранее сообщалось о том, что Польша и Великобритания договорились построить два села, которые будут предназначены для размещения украинских переселенцев. В них смогут проживать около 700 человек. Временные села для переселенцев планируют построить в Полтавской и Львовской областях Украины.