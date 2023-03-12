Большой коррупционный скандал в ЕС: Польша обещает пролить свет на "российский след"
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В скандале фигурируют несколько евродепутатов
Польша намерена вскоре обнародовать документы, которые прольют свет на российское влияние на депутатов Европарламента.
Как рассказал премьер страны Матеуш Моравецкий в интервью i.pl, речь идет о скандале, который случился в декабре 2022 года, когда Европейский союз всколыхнул громкий коррупционный скандал.
В частности тогда стало известно, что страны вроде Катара и Марокко с помощью взяток депутатам пытались повлиять на решения, которые принимались Европарламентом.
"Сегодня мы уже знаем, что в коррупции депутатов Европарламента были и российские следы", — сказал Моравецкий.
По его словам глава МВД Польши вскоре обнародует документы, которые прольют свет на то, как россия склоняла еврочиновников на свою сторону.
При этом Моравецкий добавил, что многие люди в ЕС все еще покупаются на российскую пропаганду и привел в пример события 2021 года, когда тысячи мигрантов пытались штурмовать границу Польши со стороны Беларуси. По его словам это была прелюдия к нападению россии на Украину, цель которой заключалась в попытках подорвать единство ЕС и дестабилизировать его страну, чтобы она не смогла принять украинских беженцев.
"Эта попытка провалилась, но, к сожалению, со стороны оппозиции все еще есть публицисты и политические активисты, которые этого не понимают", — отметил премьер Польши.
Как сообщалось ранее, в начале февраля в сеть попала переписка российского пиарщика, который занимался подкупом европейских депутатов для продвижения выгодных кремлю резолюций. При этом суммы взяток для чиновников подобного уровня выглядят скорее символическими.