Большой коррупционный скандал в ЕС: Польша обещает пролить свет на "российский след"

В скандале фигурируют несколько евродепутатов

Польша намерена вскоре обнародовать документы, которые прольют свет на российское влияние на депутатов Европарламента.

Как рассказал премьер страны Матеуш Моравецкий в интервью i.pl, речь идет о скандале, который случился в декабре 2022 года, когда Европейский союз всколыхнул громкий коррупционный скандал.

В частности тогда стало известно, что страны вроде Катара и Марокко с помощью взяток депутатам пытались повлиять на решения, которые принимались Европарламентом.

"Сегодня мы уже знаем, что в коррупции депутатов Европарламента были и российские следы", — сказал Моравецкий.

По его словам глава МВД Польши вскоре обнародует документы, которые прольют свет на то, как россия склоняла еврочиновников на свою сторону.

При этом Моравецкий добавил, что многие люди в ЕС все еще покупаются на российскую пропаганду и привел в пример события 2021 года, когда тысячи мигрантов пытались штурмовать границу Польши со стороны Беларуси. По его словам это была прелюдия к нападению россии на Украину, цель которой заключалась в попытках подорвать единство ЕС и дестабилизировать его страну, чтобы она не смогла принять украинских беженцев.

"Эта попытка провалилась, но, к сожалению, со стороны оппозиции все еще есть публицисты и политические активисты, которые этого не понимают", — отметил премьер Польши.

Как сообщалось ранее, в начале февраля в сеть попала переписка российского пиарщика, который занимался подкупом европейских депутатов для продвижения выгодных кремлю резолюций. При этом суммы взяток для чиновников подобного уровня выглядят скорее символическими.