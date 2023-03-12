Великий корупційний скандал у ЄС: Польща обіцяє пролити світло на "російський слід"

У скандалі фігурують кілька євродепутатів

Польща має намір незабаром оприлюднити документи, які проллють світло на російський вплив на депутатів Європарламенту.

Як розповів прем’єр країни Матеуш Моравецький в інтерв’ю i.pl, йдеться про скандал, який трапився у грудні 2022 року, коли Європейський Союз сколихнув гучний корупційний скандал.

Зокрема, тоді стало відомо, що країни на кшталт Катару та Марокко за допомогою хабарів депутатам намагалися вплинути на рішення, які приймалися Європарламентом.

"Сьогодні ми вже знаємо, що у корупції депутатів Європарламенту були й російські сліди", — сказав Моравецький.

За його словами, глава МВС Польщі незабаром оприлюднить документи, які проллють світло на те, як росія схиляла єврочиновників на свій бік.

При цьому Моравецький додав, що багато людей у ЄС все ще купуються на російську пропаганду і навів приклад події 2021 року, коли тисячі мігрантів намагалися штурмувати кордон Польщі з боку Білорусі. За його словами, це була прелюдія до нападу росії на Україну, мета якої полягала в спробах підірвати єдність ЄС і дестабілізувати його країну, щоб вона не змогла прийняти українських біженців.

"Ця спроба провалилася, але, на жаль, з боку опозиції все ще є публіцисти та політичні активісти, які цього не розуміють", — зазначив прем’єр Польщі.

Як повідомлялося раніше, на початку лютого до мережі потрапило листування російського піарника, який займався підкупом європейських депутатів для просування вигідних кремлю резолюцій. При цьому суми хабарів для чиновників такого рівня виглядають радше символічними.