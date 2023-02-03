Росіяни підкуповували єврочиновників за копійки: суми дивують навіть українців

За скільки росіяни підкуповували європейських чиновників для просування потрібних їм резолюцій

Росіяни після окупації Криму підкупили низку європейських чиновників, щоб домогтися зняття санкцій та визнання півострова частиною росії.

Журналісти видань "Важливі історії", Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI та Profil змогли отримати доступ до злитих у мережу листів піарника Саргіса Мірзаханяна, який відповідав за публікацію замовних статей, наймання блогерів та інтернет-провокаторів, а також організацію проросійських мітингів.

Зазначається, що саме він стояв за тим, що проросійську резолюцію, яка "визнавала" Крим російським, було прийнято у місцевій раді італійського регіону Венето у 2016 році.

Цю резолюцію далі планували передати до парламенту Італії.

"У "плані дій" під назвою "Резолюції в Австрії та Італії" зазначено кошторис: "20 000 EUR + 20 000 EUR (внесення), у разі успішного голосування +15 000 EUR у кожному випадку", — йдеться у повідомленні.

Резолюцію зрештою було внесено на розгляд, але прийнято не було.

Примітно, що для Австрії цінник був трохи іншим, а саме 20 тисяч євро + 15 тисяч у разі ухвалення. Втім, і там документ було внесено, але не ухвалено.

У злитих листах Мірзаханяна йдеться також, що подібні "плани дій" були розроблені й для Латвії, Греції та навіть ПАРЄ.

Найбільш успішним проєктом піарника став Кіпр, де подібну резолюцію таки ухвалили. Головна відмінність від італійського та австрійського документів полягала у тому, що у цій резолюції також закликали зняти санкції з низки росіян.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет потрапив у гучний скандал зі спробами повернути на Олімпійські ігри російських та білоруських спортсменів. За це змагання вже готові бойкотувати низку країн.