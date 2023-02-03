Россияне подкупали еврочиновников за копейки: суммы удивляют даже украинцев

За сколько россияне подкупали европейских чиновников для продвижения нужных им резолюций

Россияне после оккупации Крыма подкупили ряд европейских чиновников, чтобы добиться снятия санкций и признания полуострова частью россии.

Журналисты изданий "Важные истории", Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil смогли получить доступ к слитым в сеть письмам пиарщика Саргиса Мирзаханяна, который отвечал за публикацию заказных статей, наем блогеров и интернет-провокаторов, а также организацию пророссийских митингов.

Отмечается, что именно он стоял за тем, что пророссийскую резолюцию, которая "признавала" Крым российским, были приняты в местном совете итальянского региона Венето в 2016 году.

Эту резолюцию дальше планировали передать в парламент Италии.

"В "плане действий" под названием "Резолюции в Австрии и Италии" указана смета: "20 000 EUR + 20 000 EUR (внесение), в случае успешного голосования +15 000 EUR в каждом случае", — говорится в сообщении.

Резолюция в конечном итоге была внесена на рассмотрение, но принята не была.

Примечательно, что для Австрии ценник был чутка другим, а именно 20 тысяч евро + 15 тысяч в случае принятия. Впрочем, и там документ был внесен, но не принят.

В слитых письмах Мирзаханяна говорится также, что подобные "планы действий" были разработаны и для Латвии, Греции и даже ПАСЕ.

Наиболее успешным проектом пиарщика стал Кипр, где подобную резолюцию таки приняли. Главное отличие от итальянского и австрийского документов заключалось в том, что в этой резолюции также призывали снять санкции с ряда россиян.

Напомним, Международный олимпийский комитет попал в громкий скандал с попытками вернуть на Олимпийские игры российских и белорусских спортсменов. За это соревнования уже готовы бойкотировать ряд стран.