Біженці на кордоні з Польщею знайшли нову "точку збору": подробиці та відео

Табір поряд із переходами "Кузниця-Брузґи" був остаточно покинутий

У неділю, 21 листопада, на кордоні Білорусі та Польщі відновилася активність біженців із країн Близького Сходу. Частина мігрантів, яка не наслідувала приклад співвітчизників, які повернулися додому, вирішила обґрунтувати новий табір.

Інформацію повідомляє білоруський Telegram-канал "NEXTA".

Переміщення біженців уздовж кордону помітили представники військ Територіальної оборони Польщі за допомогою безпілотника. Усю інформацію про переміщення нелегалів повідомили прикордонникам — для запобігання несанкціонованим спробам прорватися вглиб країни.

Слід зазначити, що мігранти змістилися трохи далі і вибрали для свого табору нове місце. Згідно з наявною інформацією, тепер вони житимуть поруч із прикордонним переходом "Піщатка".

Пункт пропуску "Піщатка" на карті

Як сам пункт пропуску, так і однойменне село знаходяться у Брестській області.

Додамо, що на місці попереднього дислокування мігрантів — поряд з переходами "Кузниця-Брузґи" — залишилося величезне сміттєзвалище. Його прибиранням, зважаючи на все, доведеться займатися білоруським службам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що днями українські прикордонники затримали одразу 15 мігрантів, які, прикинувшись туристами, намагалися виїхати з Білорусі. При цьому подібні рішення біженців уже не дивують, якщо зважити на те, що деякі їхні співвітчизники провели в лісах Білорусі більше місяця.