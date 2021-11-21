Беженцы на границе с Польшей нашли новую "точку сбора": подробности и видео

Лагерь рядом с переходами "Кузница-Брузги" был окончательно покинут

В воскресенье, 21 ноября, на границе Беларуси и Польши возобновилась активность беженцев из стран Ближнего Востока. Часть мигрантов, которая не последовала примеру соотечественников, вернувшихся домой, решила обосновать новый лагерь.

Информацию передает белорусский Telegram-канал "NEXTA".

Передвигающихся вдоль границы беженцев заметили представители войск Территориальной обороны Польши с помощью беспилотника. Вся информация о перемещении нелегалов была передана пограничникам — для предотвращения несанкционированных попыток прорваться вглубь страны.

Следует отметить, что мигранты сместились немного дальше и уже выбрали для своего лагеря новое место. Согласно имеющейся информации, теперь они будут жить рядом с пограничным переходом "Песчатка".

Пункт пропуска "Песчатка" на карте

Как сам пункт пропуска, так и одновременно село находятся в Брестской области.

Добавим, что на месте предыдущего дислоцирования мигрантов — рядом с переходами "Кузница-Брузги" — осталась огромная мусорная свалка. Её уборкой, судя по всему, придется заниматься белорусским службам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на днях украинские пограничники задержали сразу 15 мигрантов, которые, прикинувшись туристами, пытались выехать из Беларуси. При этом подобные решения беженцев уже не удивляют, если учесть, что некоторые их соотечественники провели в лесах Беларуси больше месяца.