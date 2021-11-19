Ход Меркель и отход мигрантов от белорусско-польской границы: конец кризиса или затишье перед бурей

Эксперты считают, что миграционный кризис еще далек от окончания

Миграционный кризис, который непризнанный президента Беларуси Александр Лукшашенко, не без помощи Кремля, устроил у границ с Литвой и Польшей несколько пошел на спад. Мигранты из Ирака и Ирана покидают палаточные лагеря и возвращаются домой.

Примечательно, что это произошло после двух телефонных разговоров с Лукашенко и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель.

Эксперты рассказали «Телеграфу», о чём могли договориться уходящий канцлер и непризнанный президент, а также – какие выводы можно сделать из ситуации.

Путин решает свои задачи – продолжение следует

По мнению директора Института мировой политики Евгения Магды, ошибаются те, кто считает, что кризис с мигрантами удалось урегулировать.

«Беларусь с помощью России не для того стягивала несколько тысяч мигрантов на свою территорию, чтобы просто с ними потом попрощаться. А потому этот процесс, скорее всего, будет продолжаться. Путин частично решил вопрос номинального признания Лукашенко как субъекта переговоров. Об этом, в частности, свидетельствуют два телефон разговора Меркель и Лукашенко. Но глобальная задача – раскол в Евросоюзе – еще не решена. И Путин продолжит атаковать границы и единство ЕС руками Лукашенко», – прогнозирует Евгений Магда.

Он акцентирует, что между разными странами в ЕС прослеживается дефицит взаимопонимания. И миграционный кризис лишь углубил разломы.

«Переговоры Меркель и Лукашенко были встречены жесткой критикой со стороны ряда государств Евросоюза. Тот же польский президент Анджей Дуда подчеркнул, что Польша не будет выполнять никакие договоренности, достигнутые (возможно, кулуарно) между Германией и Беларусью. А потому мы имеем кризис в развитии, – подчеркивает эксперт. – Просто законы жанра предусматривают периодическую смену декораций. И кукловоды кризиса, сидящие в Кремле, прекрасно это понимают. А потому я ожидаю вскоре нового витка миграционного кризиса».

В миграционной войне взята пауза

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко отмечает, что считать завершенным миграционный кризис можно будет лишь тогда, когда количество беженцев в Беларуси приблизится к нулю. Пока этого нет. Следовательно, можно говорить лишь о том, что в миграционной войне взята пауза.

«Подавляющее большинство беженцев хоть и отошли от границы, но остаются в опасной близости от него. А количество тех, кого вывезли, – менее 10%», – поясняет конфликтолог.

По его словам, на сегодняшний день можно констатировать, что:

1. Европа приняла российскую игру и признала, что стороной конфликта является Беларусь, а не Кремль. Это позволит Москве и дальше использовать Минск, уверяя, как и на Донбассе, что «ихтамнет». При этом фактически безболезненно для себя давить на Европейский союз.

2). Европа начала диалог с подсанкционным диктатором Лукашенко. Это, с одной стороны, уменьшает вес санкций. А с другой развязывает руки, в том числе и Москве, для еще более жестоких вариантов противодействия оппозиции. Это также сигнал, что с тобой будут разговаривать не тогда, когда ты будешь соблюдать демократические ценности, а тогда, когда ты будешь разговаривать с позиции силы.

«Конечно, может быть и тайная часть договоренностей. И, думаю, что полноценный вывод мигрантов будет только тогда, когда Европа выполнит то, что взяла на себя. Что это может быть? Это и безболезненный и полноценный запуск двух «Северных потоков», и не поддержка белорусской и российской оппозиции, и снижение поддержки Украины. Риски подобных договоренностей существуют. Как существуют и риски, что мигрантов не отправят домой, а будут направлять на Украину», – резюмирует Богдан Петренко.

Ранее «Телеграф» писал, что миграционные волны с Беларуси могли направить в Украину.

И наша страна готовилась встретить незваных гостей.