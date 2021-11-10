Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко

Последние два года угроза с севера, со стороны Беларуси, становилась всё более явной. Теперь, когда там проходит российско-белорусская спецоперация по созданию миграционного кризиса, направленного на Евросоюз, можно смело утверждать, что фронт увеличился более чем на тысячу километров.

Ситуация выгодна россиянам – могут использовать конфликт, чтобы глубже втянуть Лукашенко в свою орбиту. Ну, а если всё перерастет во что-то более серьезное, есть повод ввести войска на территорию Беларуси, официально похоронив ее суверенитет. Соответствующие документы в рамках «Союзного государства» подписаны. В них отмечается, что российские вооруженные силы могу использовать территорию Беларуси как свою во имя защиты общих интересов «Союзного государства»

Очевидно, что миграционные волны с Беларуси рано или поздно направят и на Украину. И если на востоке против вооруженных сил противника «стена Яценюка» не помогала, то в рамках спецоперации – такого рода сооружения на украинско-белорусской границе были бы уместны и эффективны.

Украине надо перенимать опыт тех стран, с которыми это уже происходит. И понимать, что мы видим лишь элемент гибридной спецоперации с беженцами. А если Россия пойдет дальше, нам нужно кардинально готовиться к возможному фронту с участием вооруженных сил против нас с севера. Следует создавать оборонительные сооружения, оборонительные полосы, выводить туда резервы. Формировать новые части или проводить перегруппировки.

И точно нельзя уменьшать количество вооруженных сил, скорее наращивать. Уменьшать их можно только за счет освоения техники 21 столетия, которой у нас, увы, не более 20% по разным видам и родам вооруженных сил.