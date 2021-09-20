Угроза с севера: как Украина должна готовиться к российскому усилению в Беларуси

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что угроза со стороны Беларуси стала возникать не в последние месяцы, а еще два года назад

Украина стоит на пороге ряда важных военных учений. 20 сентября во Львове начнутся совместные военные учения Украины и стран НАТО RAPID TRIDENT-2021.

Планируется, что прибудут 6000 военнослужащих из пятнадцати стран-партнеров и членов НАТО, в частности из Грузии, Турции, Польши, Великобритании, Канады, США.

Эти учения продлятся с 20 сентября по 1 октября. Основная цель – подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций. Известно, что впервые в рамках данных учений будут проводиться тактические отработки многонационального батальона с боевой стрельбой. Также во время учений запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

А с 22 по 30 сентября на всех основных военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей, состоятся стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021».

В них ожидается участие представителей и подразделений от около 15 стран – членов НАТО и партнеров.

Все эти учения следует рассматривать с точки зрения наращивания военного потенциала вооруженных сил Украины, повышения выучки, уровня боевой подготовки. А также как возможность произвести важные наработки в выполнении боевых задач с подразделениями наших союзников.

По количеству войск, техники, вооружений – всё более представительно, чем было в прошлом году. И это важно, потому что агрессивная сущность нашего северного соседа – России – не меняется. С весны по текущий момент россияне сосредоточили ударную группировку против Украины, Польши и стран Прибалтики.

Учения, проводимые на территории Украины, можно рассматривать в смысле проведения зеркальных действий на российско-белорусские военные учения «Запда-2021».

Но наши всё же более масштабные, союзников в разы больше.

Надо отметить, что на 2021 год было намечено 7 учений. И план выполняется. Всё это требует больших усилий, средств. Это серьезный показатель.

Особенность учений на территории Украины в сентябре, что они проходят практически одновременно с российско-белорусскими. Россияне, пытаясь показать, что выполняют Венские договоренности, уверяли, что завели не более 12,5 тысячи своих военных на территорию Беларуси в рамках данных учений. Однако на полигонах РФ в таких учениях приняли участие около 200 тысяч человек, причем непосредственно на границах Украины россияне сосредоточили до 100 тысяч военнослужащих.

Опасность ситуации и в том, что продолжается российско-белорусская интеграция, в том числе в оборонной сфере.

Во время подготовки учений «Запад-2021» была встреча Лукашенко и Путина. И Путин фактически додавил Лукашенко на то, чтобы Россия получила возможность сформировать учебно-боевую базу на территории Беларуси. Пока по противовоздушной обороне. Но, скорее всего, ее достаточно быстро переформатируют в чисто боевую базу.

К тому же, прилагаются усилия для создания на территории Беларуси базы военно-воздушных сил. И тут важно заявление Лукашенко как верховного главнокомандующего вооруженными силами Беларуси, что они закупят на 1 млрд долларов современного российского вооружения.

В том числе – до эскадрильи самолетов, несколько десяток боевых вертолетов, и также зенитно-ракетная система С-300. Последнюю намерены направить на «горячую», как говорит Лукашенко, границу с Украиной.

Угроза с севера Украины появилась не сегодня. Ситуация в развитии, а началось все еще пару лет назад. Тогда в рамках российско-белорусских учений по противовоздушной обороне россияне завели под видом учений технику по ПВО, другую технику. А по окончанию учений оставили ее там, завязав с белорусами совместную систему, которая управляется из Москвы. Генштаб РФ разработал планы, которые позволяют использовать территорию Беларуси для гипотетического удара по Украине.

За это время Москва и Минск наработали соответствующие юридические международные документы, которые обеспечивают дальнейшую интеграцию государств в области обороны. Созданы фактически все условия, чтобы по необходимости россияне могли использовать территорию Беларуси для броска на Украину.

Если ранее основное внимание ВСУ было сосредоточено на востоке (РФ и ОРДЛО) и юге (Крым), то в последнее время формируются соответствующие силы на севере. И нужно провести еще много работы, чтобы усилить это направление. Пока, глядя на карту, видно, что Россия охватывает нас клещами – с севера через восток на юг. Это серьезная опасность. Идет работа по тому, как ей противостоять. И надо еще много трудиться, в том числе военно-дипломатическим путем, с нашими союзниками.

Руководство страны и вооруженных сил реагируют на вызовы. С точки зрения ПВО полномасштбаная операция начинается с огневых ударов, ударов с воздуха. Потому происходит укрепление наших границ, наращиваются возможности ПВО. В том числе на северном направлении, о чём недавно сообщило Воздушное командование «Центр».

Автоматизированная система управления, появившаяся недавно на севере, дает возможность при имеющихся средствах той же противоракетной обороны (ПРО) увеличить эффективность действий. Там нарастили локаторами поле. Усилили зенитно-ракетные возможности. И на этих учениях отрабатывали соответствующим образом эти возможности.

В то же время о противоракетной обороне как составляющей ПВО говорить пока не приходится. У нас нет соответствующих средств. К единственному комплексу С-300В россиянами в свое время не были поставлены соответствующие ракеты.

Так что средств ПРО у нас нет. Потому высшее военно-политическое руководство государства ведет активные переговоры с союзниками, в первую очередь США, чтобы поучить такие возможности. Есть определенное понимание, определенная поддержка в Конгрессе, в администрации американского президента. Недавно стало известно, что идут переговоры о возможности предоставления Украине «Железного купола» – двух батарей противоракетной обороны израильского производства, которые имеют американцы. Закрыть вопрос касательно ПРО Украины они не могут. Но это было бы хорошим началом для формирования противоракетной обороны в Украине.

С военной, профессиональной точки зрения, ясно, что создавать ПРО следует, разместив соответствующие средства в Украине, Польше, странах Прибалтики, а также в Черном море – на соответствующих кораблях (такие возможности есть у Великобритании и США).