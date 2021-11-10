Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко

Останні два роки загроза з півночі, з боку Білорусі, ставала все більш очевидною. Тепер, коли там проходить російсько-білоруська спецоперація зі створення міграційної кризи, спрямованої на Євросоюз, можна сміливо стверджувати, що фронт збільшився на понад тисячу кілометрів.

Ситуація вигідна росіянам – можуть використати конфлікт, щоб глибше втягнути Лукашенка у свою орбіту. Ну, а якщо все переросте на щось серйозніше, є привід ввести війська на територію Білорусі, офіційно поховавши її суверенітет. Відповідні документи у рамках «Союзної держави» підписано. У них наголошується, що російські збройні сили можу використати територію Білорусі як свою заради захисту спільних інтересів «Союзної держави»

Очевидно, що міграційні хвилі з Білорусі рано чи пізно спрямують і на Україну. І якщо на сході проти збройних сил противника «стіна Яценюка» не допомагала, то в рамках спецоперації – такі споруди на українсько-білоруському кордоні були б доречними та ефективними.

Україні треба переймати досвід тих країн, із якими це вже відбувається. І розуміти, що бачимо лише елемент гібридної спецоперації з біженцями. А якщо Росія піде далі, нам треба кардинально готуватися до можливого фронту за участю збройних сил проти нас із півночі. Слід створювати оборонні споруди, оборонні лінії, виводити туди резерви. Формувати нові частини чи проводити перегрупування.

І точно не можна зменшувати кількість збройних сил, скоріше нарощувати. Зменшувати їх можна лише за рахунок освоєння техніки 21 століття, якої у нас, на жаль, не більше 20% за різними видами та пологами збройних сил.