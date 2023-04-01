Премьер Хорватии назвал три ключевых фактора победы Украины в войне с россией

Лидер Хорватии заверил в неизменности поддержки его страной Украины

Премьер Хорватии Андрей Пленкович, прибывший в пятницу, 31 марта, вместе с руководителями Словакии, Словении и Молдовы в Украину, считает, что ключевыми компонентами для будущей победы Украины являются готовность украинцев и дальше защищаться, единство западных партнеров и постоянная финансовая и военная поддержка Западом Украины.

Об этом он сказал на совместном брифинге участников встречи, отвечая на вопрос хорватского журналиста, передает "Европейская правда",

"Во-первых, это патриотизм и готовность украинского народа защищать свою свободу, мотивация украинского руководства и президента Зеленского. Второе — это постоянная поддержка для Украины. И, по моему мнению, с политической стороны она сейчас крепче, чем когда-либо прежде", — заявил премьер Хорватии.

Также Пленкович подчеркнул, что Украина нуждается в постоянной экономической и военной помощи, и это жизненно необходимо для того, чтобы страна могла защищаться в ближайшей и долгосрочной перспективе.

"В-третьих, правительства западных стран должны заботиться о сплоченности наших обществ и не допускать внутренних расколов, которые в конце концов могут повредить существующему политическому единству. Это формула, которая, по моему мнению, должна быть реализована", — сказал премьер Хорватии.

При этом он заверил, что его страна продолжит активно поддерживать Украину.

Напомним, лидеры Хорватии, Словакии, Словении и Молдовы приняли участие в саммите ко дню деоккупации города Бучи, почтив память о жертвах террора, развязанного русскими оккупантами год назад. При этом Владимир Зеленский вручил Буче знак отличия "Город-герой".